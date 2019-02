Des coquerelles jusque dans l'écran du micro-ondes

MONTRÉAL – Un immeuble à logements de l'arrondissement de Montréal-Nord est tellement infesté de punaises de lit, coquerelles et rats que la Direction de la santé publique et la Ville de Montréal ont été forcées d'intervenir, lundi.

Les locataires en ont ras le bol de partager leur logement avec ces envahisseurs qui se multiplient à la vitesse grand V. Malgré l’infestation, aucune évacuation n’est prévue pour le moment.

«La direction de la santé publique et la Ville de Montréal n’ont pas fait la recommandation d’évacuer les locataires étant donné la complexité de relocaliser rapidement les gens. Certains ont des animaux. Or, une série de mesures sont mises en place pour exterminer la vermine», a expliqué Justin Meloche du CIUSSS.

Lundi, les équipes de prévention des maladies infectieuses se sont rendues sur place. Les locataires ont aussi été rencontrés par un travailleur social du CLSC qui leur offrira du soutien. Un suivi sera fait la semaine prochaine par la Direction de la santé publique pour voir si la situation s’est améliorée après l’extermination.

De son côté, la Ville de Montréal a envoyé sur place une agente de liaison en intervention sociale du service de l'Habitation. Elle fait la liaison entre locataire et inspecteurs.

«La Ville surveille cet immeuble depuis 2017 et a effectué plus d’une quinzaine de visites d’inspection. Suite aux différents suivis, la Ville avait obtenu un plan des travaux de la part du propriétaire en 2018 et avait fait des suivis. En début de semaine dernière, nous avons reçu une nouvelle plainte et avons immédiatement effectué le suivi. La Ville était prête à la fin de la semaine dernière à effectuer des travaux en lieu et place dans cet immeuble, devant l’inaction du propriétaire. À noter que le bâtiment est présentement la propriété de la Banque Laurentienne. Une deuxième phase d’extermination se déroulera cette semaine», explique-t-on du côté de la Ville de Montréal.

Un feuillet expliquant comment préparer un logement avant l’extermination sera remis aux locataires.

La Banque Laurentienne a en effet repris l’immeuble. Le propriétaire a abandonné ses obligations envers le bâtiment et se trouve en défaut de paiement. La banque procédera à une vente sous contrôle de justice.

Entre temps, la banque a donné comme directive de faire l’extermination. Les dates du 20, 21 et 22 février ont été retenues.