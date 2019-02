Des primes juteuses pour «fidéliser» les fondateurs et la haute direction

Des sociétés québécoises cotées en bourse continuent d’offrir à leurs dirigeants de généreuses primes visant à les « fidéliser » ou à les retenir, et ce, même s’il s’agit d’entreprises auxquelles ils sont très attachés, en raison de liens familiaux.

François Olivier est président et chef de la direction de TC Transcontinental, l’entreprise spécialisée en impression et en emballage souple, qui a été fondée par son beau-père Rémy Marcoux. Son épouse, Isabelle Marcoux, est également présidente du conseil de la compagnie.

Serge Godin est toujours président exécutif du conseil de CGI, le géant des services en TI, qu’il a créé en 1976.

Les frères Paul et André Desmarais sont cochefs de la direction de l’empire mis sur pied par leur père, Power Corporation du Canada.

Tous bénéficient, d’une manière ou d’une autre, d’incitatifs à long terme, dont l’objectif est la rétention ou la fidélisation de la haute direction.

Ces « régimes d’intéressement » peuvent atteindre plusieurs millions de dollars par année et font partie des nombreux autres éléments de rémunération des dirigeants, qui s’ajoutent au salaire de base.

Préoccupations

« Les régimes et programmes de rémunération à l’intention des dirigeants sont conçus de façon à recruter, développer et fidéliser des dirigeants clés performants », explique TC Transcontinental dans la circulaire remise à ses actionnaires.

Chez Power, on souligne qu’il faut s’assurer « du caractère concurrentiel » de la rémunération des cochefs de la direction par rapport à celle qui est versée par des sociétés semblables.

C’est également le cas chez Cogeco, l’entreprise médiatique fondée par Henry Audet, et dirigée de 1993 à 2018 par son fils, Louis. En 2017, le salaire de base de M. Audet a été augmenté de 2,25 %, « pour tenir compte de son rendement et s’assurer que sa rémunération demeure concurrentielle sur le marché ».

Cette situation est préoccupante pour le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC), jugeant que ces primes sont, de façon générale, peu souhaitables.

« On comprend que lorsque vient le temps d’attirer de nouveaux membres de la direction, il faille offrir des incitatifs. Mais quand on vient de la famille qui contrôle, on a déjà un intérêt à long terme dans la société par la participation massive au capital et au contrôle de l’entreprise », affirme Willie Gagnon, porte-parole du MÉDAC.

« Il n’y a pas lieu d’avoir d’incitatif à long terme versé ! L’incitatif ici, c’est le contrôle et la performance de la société », ajoute-t-il.

La notion de rémunération concurrentielle ne devrait pas s’appliquer quand on détient des centaines de millions ou des milliards dans cette même entreprise, selon lui.

Pas chez Saputo

Ce ne sont pas toutes les entreprises familiales qui rémunèrent de cette manière leurs hauts dirigeants.

Ainsi, le géant québécois de la transformation laitière, Saputo, n’offre pas de prime de rétention à son PDG, Lino Saputo fils. La politique de rémunération de la haute direction de Saputo « vise à recruter et à fidéliser des personnes compétentes ». Mais la rémunération du chef de la direction est établie séparément de celle des autres hauts dirigeants.

« [Lino Saputo fils] ne reçoit aucun incitatif à long terme puisqu’il considère que son intérêt dans l’actionnaire principal constitue un incitatif à long terme suffisant », précise l’entreprise.

Dans le cas de Québecor, la rémunération « incitative » demeure limitée.

L’an dernier, le président et chef de la direction de la société, Pierre Karl Péladeau, n’a été que le cinquième dirigeant le mieux payé de Québecor, la société éditrice du Journal.

Sa rémunération de 2,3 millions était composée d’un salaire de base (1,3 million sur une base annuelle) et d’un boni en argent équivalant à 100 % de son salaire de base. M. Péladeau est le plus important actionnaire de l’entreprise fondée par son père.

Pour sa part, TC Transcontinental assure que M. Olivier « joue pleinement son rôle [...] au même titre que ses pairs dans d’autres organisations comparables, nonobstant ses liens avec la famille détenant le contrôle ».

Les composantes de sa rémunération globale sont comparables aux pratiques générales sur le marché.

LOUIS AUDET

PDG (1993-2018) de Cogeco

Photo d'archives

♦ Rémunération totale : 3,7 millions $

♦ Rémunération incitative : 1,5 million $ et une prime de 1,2 million $

PAUL FILS ET ANDRÉ DESMARAIS

Cochefs de la direction de Power Corporation du Canada

Photo courtoisie

♦ Rémunération totale : 6,8 millions $ chacun

♦ Rémunération incitative et autres : 1,1 million environ

SERGE GODIN

Cofondateur et président exécutif du conseil de CGI inc.

Photo d'archives

♦ Rémunération totale : 13,9 millions $

♦ Rémunération incitative et autres : 1,9 million

LARRY ROSSY

Fondateur et président exécutif du conseil de Dollarama

Photo d'archives

♦ Rémunération totale : 2,7 millions $

♦ Rémunération incitative et autres : 912 000 $