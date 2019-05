Légendes urbaines, meurtres crapuleux, conspiration et cyberintimidation... Distorsion est une baladodiffusion québécoise qui passionne les amateurs d'histoires étranges. C'est maintenant aussi un livre fascinant qui réunit 13 récits ayant enflammé l'imagination des internautes.

Émile Gauthier et Sébastien Lévesque sont deux professionnels des communications et du marketing numérique qui, par passion, patrouillent chaque soir les bas-fonds de l’Internet à la recherche d’histoires obscures. Dans le livre Distorsion, le tandem a extrait cinq nouvelles histoires glauques, en plus de présenter huit compléments d'enquêtes déjà diffusées.

Distorsion – 13 histoires étranges de l’ère numérique sera disponible en librairie dès le 20 février.