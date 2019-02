Hugo Barrette concentré à 100 % sur les Mondiaux

MONTRÉAL - Satisfait de sa récolte de points en 2018-2019 en vue de sa qualification pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, le Québécois Hugo Barrette pourra se concentrer uniquement sur ses performances aux Championnats du monde de cyclisme sur piste, du 27 février au 3 mars à Pruszkow en Pologne.

«J’ai gagné tellement de points pendant la saison que je n’ai pas trop à y penser, a indiqué l’athlète des Îles de la Madeleine en conférence téléphonique lundi. C’est mission accomplie de ce côté-là. Je peux me présenter aux Mondiaux avec l’esprit libre. Comme ce sera les plus grosses courses de l’année, c’est essentiel que je sois concentré uniquement là-dessus.»

Dixième l’an dernier à l’épreuve du keirin des Championnats du monde, Barrette espère pouvoir faire mieux en 2019.

«Je veux être dans le top six, c’est un objectif qui est réaliste, a indiqué le cycliste de 27 ans. C’est là où j’en suis selon mon évaluation, celle de l’équipe et de mon entraîneur. Et une fois en grande finale, tout est possible.»

Optimiste

Barrette peut en effet aborder les Mondiaux avec enthousiasme, lui qui a notamment remporté l’or au keirin et au sprint aux Championnats panaméricains, en septembre dernier au Mexique. Autre fait d’armes, il a aussi décroché l’argent à l’épreuve du keirin de la Coupe du monde de Milton en Ontario.

Si le keirin est sa discipline de prédilection, Barrette espère aussi s’illustrer au sprint aux Mondiaux. D’habitude, ces disciplines sont disputées l’une après l’autre, mais les coureurs auront droit à une journée de repos entre les deux épreuves cette année en Pologne. «J’espère avoir un regain d’énergie et pouvoir finalement montrer ce que je peux faire au sprint», a lancé le coureur.

Prêt, mais fatigué

Comme il a pris part à de nombreuses courses pendant la saison pour amasser le plus de points possible, Barrette ne sait pas s’il sera au sommet de sa forme physiquement aux Championnats du monde.

«Il y a un petit stress relié à cela, a-t-il reconnu. D’habitude, j’ai plus de certitude à propos de mon niveau de forme physique, mais mentalement je suis plus prêt que jamais. J’ai participé à tellement de courses que je sais quoi faire et comment le faire. Au total, je pense que cela va m’aider.»