Il accuse Maxime Bernier d'avoir volé le nom de son parti

Un homme d'affaires d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a déposé lundi une poursuite contre Maxime Bernier, qu'il accuse d'avoir volé le nom de son parti.

Selon des documents judiciaires déposés par Satinder Dhillon et rapportés par le Vancouver Sun, l'entrepreneur assure avoir lancé son People's Party of Canada (Parti populaire du Canada, en français) le 1er juillet 2015, mais avoir seulement cherché à le faire approuver par Élections Canada le 25 septembre 2018.

Or, Maxime Bernier a déposé sa demande à Élections Canada pour enregistrer sa version du People's Party of Canada le 10 octobre dernier. Cependant, l'équipe de Maxime Bernier a été plus rapide pour amasser les signatures nécessaires et les acheminer à Élections Canada, qui est basé à Gatineau.

L'organisme a donc demandé à Satinder Dhillon de changer son nom de parti.

«De notre point de vue, Élections Canada a erré en ne prenant pas en compte les délais causés par les grèves chez Postes Canada et la demande initiale de M. Dhillon et aurait dû décerner le nom du parti à M. Dhillon», a expliqué l'avocat de l'entrepreneur, Me Dean Davison, au Vancouver Sun.

Satinder Dhillon souhaitait présenter un candidat à l'élection partielle de Burnaby-Sud, qui se tiendra lundi prochain, mais n'a pu y parvenir, faute de pouvoir utiliser son nom de parti.

L'homme d'affaires a précisé au Sun avoir envoyé une mise en demeure au Parti populaire du Canada en janvier pour qu'il abandonne ce nom, mais assure qu'il n'a pas obtenu de retour de l'équipe de M. Bernier.