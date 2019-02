Le développement du hockey en Lituanie passera, un peu, par le Québec. En plus de la toute première présence d’une formation lituanienne au Tournoi pee-wee, le pays a récemment nommé deux Québécois à la barre de leurs formations nationales, dont l’ancien entraîneur adjoint du Canadien, Daniel Lacroix.

Lacroix sera responsable de l’équipe nationale senior tandis que Doug Boulanger, un natif de Beauport exilé en Suisse depuis 2009, pilotera la formation des moins de 18 ans.

Sans dire qu’une progression fulgurante est constatée dans ce pays de l’Europe de l’Est, le hockey est assurément en croissance, assure Boulanger, qui dirige aussi cette semaine Sélects de Leysin Sport Academy au Tournoi pee-wee.

« Je dirais que [l’équipe des moins de 18 ans] est moins forte que du midget AAA ici, mais c’est proche. J’ai neuf joueurs de profondeur qui pourraient jouer à un haut niveau. D’ailleurs, la majorité joue à l’extérieur du pays, que ce soit en Finlande ou au Danemark. La grosse qualité, c’est que, même s’ils ont un sens du jeu très limité, ils ont du cœur sans bon sens. Ils y vont la tête la première et jouent avec énergie. Pour un coach, c’est le fun de voir que les gars sont engagés », mentionne celui qui dirigera l’équipe pour la première fois lors du Championnat mondial des moins de 18 ans, division 2-A, en sol lituanien du 7 au 13 avril prochains.

Et quand on vous disait qu’il y avait un peu de Québec dans le hockey lituanien, l’adjoint de Boulanger est Mike McNamara, un Canadien qui dirige en Suisse depuis longtemps, mais, surtout, qui a joué 19 matchs avec les Nordiques de Québec lors de la saison 1972-1973 !

Zubrus et Kasparaitis

La Lituanie est encore loin d’une place parmi les équipes de première division sur le plan international. Par contre, la courbe de progression est constante, notamment grâce à deux anciens joueurs de la LNH : Dainius Zubrus et Darius Kasparaitis.

Le premier, un Lituanien d’origine, est le président de la Fédération de hockey sur glace du pays tandis que l’autre, malgré ses 46 ans, a effectué quelques présences en ligue lituanienne avant de recevoir sa citoyenneté et ainsi pouvoir participer au Championnat du monde, division 1B, en 2018.

« Le tournoi avait lieu en Lituanie et on a eu des foules de 8000 à 10 000 personnes. Les gens chez nous aiment voir le hockey en personne, mais ne sont pas friands de le regarder à la télévision. Ils ont donc pu voir à quel point c’est un sport incroyable », raconte Sarunas Kiliesius, adjoint à Lacroix avec l’équipe nationale, mais aussi le pilote des jeunes Hockey Punks de Lituanie, présents cette semaine au Tournoi pee-wee.

Ce dernier est bien placé pour juger de l’évolution du sport puisqu’il a lui-même fait partie de la sélection nationale de 1995 à 2013.

« Au début, il y avait peut-être 13 ou 14 attaquants au camp d’entraînement et 12 d’entre eux faisaient l’équipe nationale », a-t-il raconté lundi, après la victoire de 7-4 des siens sur le Ice Dome de Mexico.

À la recherche de joueurs

Pour illustrer à quel point le bassin de joueurs était petit à l’époque, Sarunas raconte que son entraîneur national l’avait même appelé deux semaines après qu’il ait été opéré pour une fracture à une jambe afin de lui dire qu’il avait besoin de lui pour le Championnat du monde !

« J’étais incapable de mettre du poids sur ma jambe ! Mais ce n’est plus comme ça aujourd’hui. »

Ses Hockey Punks ont remporté leur premier match du Tournoi pee-wee, lundi, face au Ice Dome de Mexico. Ils disputeront leur deuxième match, mercredi à 19 h 15, face aux Sag’s 4 de Chicoutimi.

Une lutte saine avec le civil, estime l’ancien joueur Pascal Dupuis

Photo Stevens Leblanc

Pascal Dupuis a peut-être décidé que la meilleure avenue pour le développement de son fils Kody était le hockey scolaire, mais il n’a rien contre le civil, bien au contraire. Même que l’ancien joueur de la LNH croit que le hockey mineur québécois ne s’en porte que mieux avec ces deux entités distinctes.

Retraité depuis 2016, Dupuis s’implique maintenant en tant qu’entraîneur de la formation de son fils, les Diabolos de l’école Lucille-Teasdale. Et même si le hockey scolaire est en progression au Québec, Dupuis refuse de mentionner qu’il s’agit de la voie du futur.

« Je ne suis pas prêt à dire que c’est la nouvelle façon de faire, je dirais plutôt que c’est une façon différente. Je ne prétendrai pas non plus qu’on a la science infuse. Il ne faut pas oublier que le hockey civil a produit tellement de joueurs de hockey et il y a encore d’excellents joueurs de ce côté. L’avantage, c’est que, maintenant, tu as le choix de jouer où tu veux et avoir la chance de jouer du hockey d’élite quand même. »

Ce qu’il remarque, au hockey scolaire, c’est l’esprit de corps qui s’installe rapidement entre les joueurs qui sont toujours ensemble, à l’aréna comme à l’école.

« Mon garçon a grandi à Pittsburgh et le hockey scolaire me rappelle ce qui se fait aux États-Unis. Il y a un sentiment d’appartenance qui s’installe pour l’école et les joueurs sont les 17 ensemble tous les jours et voyagent toujours ensemble en autobus aussi. Ils sont tissés très serrés et ils seront des chums à vie. Ils vont toujours se tenir puisqu’ils auront bâti quelque chose à partir de 12 ou 13 ans. »

La retraite

Sur le plan personnel, ses fonctions d’entraîneur agissent un peu comme une thérapie pour Dupuis qui commence à peine à se faire à sa nouvelle vie de retraité.

« Je commence à m’y habituer. Au début, le plus dur était que j’avais encore le sentiment que je pouvais jouer. J’ai même essayé de perdre complètement la forme pour me convaincre que je ne pouvais plus jouer, mais ça n’a pas marché ! Maintenant, je suis en paix avec ça. C’est eux [ses joueurs] qui me font vibrer en ce moment. Je suis encore un enfant dans les pratiques, je glisse, je bloque des lancers, je fais n’importe quoi. C’est ce qui me ramène à l’intensité et l’esprit de groupe que je vivais hors de la maison, dans la LNH. »

Ses Diabolos ont d’ailleurs récolté une convaincante victoire de 11-0 lors de leur premier match au Tournoi pee-wee, lundi, face aux Bruins de la Blyth Academy. Jérémy Leroux (7 points) et Kody Dupuis (5 points) ont mené l’attaque des Diabolos.

Les résultats

Inter B

Ice Dome de Mexico 4

Lithuania Hockey Punks Academy 7

Inter B

Fantômes de Delémont 3

Gladiators d’Aosta 1

AA-Élites

Polish Eagles de Zietara 4

Pionniers du Nord-Ouest 6

AA

Rangers Jr du Connecticut 2

Shamrocks de North Shore 5

Scolaire

Bruins de Blyth Academy 0

Diabolos de Lucille-Teasdale 11

Scolaire

Flames de Vermont HS 1

Vert et Or du S. Saint-Joseph 5

AA-Élites

Lions de Zurich 6

National de Montréal 3

AA-Élites

Cataractes de Shawinigan 6

Selects pee-wee de LSA 4

AA

Coyotes de Mauricie-Est 1

Aigles de Saint-Jean-sur-Richelieu 0

Inter B

Lynx de Haute-Beauce 3

Seigneurs de Lotbinière 2

AA-Élites

Phœnix de Sherbrooke 4

Armada de Blainville-Boisbriand 0

Les matchs de mardi*

AA

8 h | Chevaliers de Lachenaie c. Mooseheads d’Halifax

AA

9 h 15 | Golden Knights Jr de Vegas c. Chesterfield Central States

AA-Élites

10 h 30 | Blue Jackets de Columbus c. Patriotes de Laval

Inter B

11 h 45 | Sénateurs de Bellechasse c. Basques de Sept-Îles

AAA

13 h | Knights de R. Tchèque c. Grenadiers du Lac St-Louis

AAA

14 h 15 | Top Gun du N. Hampshire c. Ravens de Semiahmoo

AAA

15 h 30 | Prospects de la Nouvelle-Angleterre c. Advantage de Boston

* Journée écourtée en raison du match Remparts-Tigres