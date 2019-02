La pénurie de camionneurs perdure et s’accentue

Philippe Couture — 37e AVENUE

La pénurie de main-d’œuvre observée en 2017 dans l’industrie du camionnage s’est poursuivie en 2018. De nombreuses entreprises doivent immobiliser jusqu’à 30 % de leurs camions en raison d’un manque d’employés habilités à les conduire.

Sur un fond jaune, l’humoriste Richardson Zéphir enchaîne blagues, rictus et informations factuelles au sujet du métier de camionneur, ne négligeant aucun effort pour convaincre la jeunesse de s’engager dans une carrière au volant d’un mastodonte routier. En 2018, la pénurie de camionneurs n’a fait que s’accentuer, selon l’Association du camionnage du Québec (ACQ), qui a mis en ligne tout au long de l’année ces vidéos rigolotes destinées à séduire la relève. « Il s’agit assurément du plus important défi auquel notre industrie est confrontée », dit le président-directeur général Marc Cadieux, par l’entremise de son porte-parole Axel Rioux.

L’agence de recrutement Extra Multi Ressources, qui couvre l’ensemble du territoire québécois, confirme que la grande majorité de ses clients possédant une flotte de camions a des véhicules stationnés, faute de trouver quelqu’un à mettre derrière le volant. Certaines entreprises voient jusqu’à 30 % de leurs camions inutilisés. « La situation est particulièrement critique à Montréal, où se concentre la majorité des entreprises de camionnage », explique Simon Fournier, directeur des opérations et des projets spéciaux.

Les services de transport de marchandises sont pourtant en grande demande partout au pays. « La pénurie force de nombreuses entreprises à refuser des contrats lucratifs et à freiner leur développement, précise Simon Fournier. La situation que vit l’industrie aura un impact négatif important sur notre économie. »

La situation perdure depuis le début de la décennie

Les conclusions d’une étude réalisée en 2013 par le Conference Board du Canada s’appliquent toujours. Dans cette étude, plusieurs scénarios économiques étaient pris en compte, et on estimait qu’au Québec, il manquerait entre 4000 et 7000 chauffeurs d’ici 2020. Cela se traduit par un manque de 1200 à 1500 chauffeurs par année.

Les chauffeurs vieillissent et le métier attire de moins en moins les jeunes, dévoile un rapport plus récent (2015) du comité sectoriel de main-d’œuvre du transport. Les données d’Emploi-Québec confirment cette tendance en montrant que la moyenne d’âge y « est la plus élevée de tous les secteurs d’activité ».

Des solutions

« Il faudra que l’industrie trouve les moyens d’augmenter les salaires et d’offrir des horaires plus souples à ses employés, pense Simon Fournier. C’est complexe, vu la nature du travail, les imprévus fréquents sur la route et la compétitivité du secteur, qui dissuade les entreprises d’augmenter le prix de leurs services. »

En attendant, le gouvernement provincial a donné un coup de pouce au milieu en assouplissant les règles du programme d’accès au permis de conduite de véhicules lourds, permettant une entrée sur le marché du travail dès 18 ans.

« Il faudrait maintenant mettre en place une meilleure structure d’intégration des camionneurs recrutés à l’étranger », indique Simon Fournier. C’est aussi l’une des grandes préoccupations de l’ACQ, qui avait interpellé à ce sujet l’ancien ministre de l’Immigration, David Heurtel.