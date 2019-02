Les Blackhawks remportent un match complètement fou

Les Blackhawks ont finalement eu le dernier mot lors d’un duel résolument offensif au cours duquel neuf buts ont été marqués en première période seulement, l’emportant au compte de 8 à 7 contre les Sénateurs d’Ottawa, lundi à Chicago.

Dans la victoire, Patrick Kane a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 18, inscrivant un but en plus d’ajouter deux aides. Il totalise ainsi 14 buts et 40 points pendant cette série. Il s’agit par ailleurs de la plus longue séquence du genre cette saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Avec au moins une aide lors de chacune de ces parties, il a rejoint un groupe sélect complété par Wayne Gretzky, Adam Oates et Paul Coffey.

Une première pour DeBrincat

Alex DeBrincat a quant à lui réussi son quatrième tour du chapeau en carrière. Il a également participé à deux autres buts des siens. Il s’agit de sa première prestation de cinq points en carrière.

Dylan Strome, Brandon Saad, Gustav Forsling et Jonathan Toews ont également enfilé l’aiguille dans la victoire.

Colin White et le défenseur québécois Thomas Chabot ont réussi des doublés pour les Sénateurs. Leurs coéquipiers Bobby Ryan, Rudolfs Balcers et Mark Stone ont aussi fait scintiller la lumière rouge. Zack Smith a par ailleurs été le seul attaquant de l’équipe blanchi.

Les quatre gardiens ont vu de l’action dans la rencontre. La victoire est allée au dossier de Cam Ward, qui a cédé quatre fois sur 28 tirs, tandis que Craig Anderson a subi la défaite, repoussant 26 des 30 rondelles dirigées vers lui. Anders Nilsson et Collin Delia avaient tous deux été chassés du match lors du premier vingt.

Les Blackhawks ont remporté neuf de leurs 11 dernières rencontres. Avec une récolte de 59 points, ils se sont approchés à seulement un point du Wild du Minnesota et de la deuxième place parmi les équipes repêchées de l’Association de l’Ouest.