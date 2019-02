Maternelles 4 ans: «On gaspille l’argent des contribuables», croit le PLQ

Le Parti libéral du Québec estime que le projet de maternelles 4 ans de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne suit «aucun plan» et ne va dans «aucune direction».

En entrevue au Québec Matin lundi, la porte-parole libérale en matière d’Éducation, Marwah Rizqy, a accusé la CAQ ne de pas mettre les priorités au bon endroit.

«En ce moment, on a déjà des maternelles 4 ans en milieux défavorisés. Il faut mettre les priorités à la bonne place, donc on commence toujours par ceux qui n’ont pas bénéficié entre 0 et 3 ans d’un CPE ou d’une garderie. On veut les mettre à niveau à partir de 4 ans pour qu’ils aient à peu près les mêmes chances de réussite que les autres. Avec le nouveau projet de loi, il n’y en a plus de priorité, tout le monde devient prioritaire. Ce n’est pas la bonne façon de faire parce que les ressources sont limitées», a affirmé Mme Rizqy, parlant autant de ressources financières qu'humaines.

«On est tous d’accord qu’on veut dépister rapidement s’il y a un trouble d’apprentissage, un trouble de comportement chez un enfant. Une fois qu’on a fait le dépistage précoce, il faut avoir le service qui va avec: ça prend des orthophonistes, ça prend des orthopédagogues», a-t-elle ajouté.

Marwah Rizqy croit que la façon de faire de la CAQ pourrait faire en sorte que certaines classes de maternelle 4 ans se retrouvent vides à la prochaine rentrée scolaire.

«Le ministre de l’Éducation ne demande pas aux commissions scolaires quels sont leurs besoins, il leur demande si elles ont des classes. Ça ne sert à rien d’avoir des classes, s’il n’y a pas d’enfant sur la chaise. On gaspille l’argent des contribuables», conclut la députée de Saint-Laurent.