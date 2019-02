Mon amie est-elle vraiment une amie ?

Je n’ai jamais connu de véritable amitié dans ma jeunesse. Solitaire, la lecture et mon ordinateur me suffisaient, ainsi que ma famille sur le plan affectif. Ce n’est que rendu en milieu de travail que je me suis éveillée aux vertus des relations humaines et que je me suis liée d’amitié avec une fille du groupe que je dirige dans ma boîte. Avec elle, j’ai senti de réelles affinités. Sauf que j’ai entendu dire entre les branches qu’elle se servait de son lien avec moi pour se valoriser auprès de certains autres employés. Est-ce que je me serais trompée sur son compte ?

Anonyme

Ce que vous avez appris n’est pas nécessairement négatif vu les rivalités qui existent en milieu de travail. Mais ça devrait quand même vous alerter sur le compte de cette personne. Et en amitié comme en amour, il faut faire des mises au point quand le doute s’installe.