Obligations du propriétaire: avoir un animal vient avec des responsabilités

Les animaux de compagnie apportent beaucoup de bonheur à leurs propriétaires. Ils apportent également beaucoup de responsabilités et... de dépenses !

Au Québec, posséder un animal de compagnie est en effet encadré par la loi. Voici ce que vous devriez donc savoir avant de vous engager sur plusieurs années...

Plusieurs municipalités vous obligent à obtenir un permis pour posséder certains animaux.

Les règlements des municipalités peuvent prévoir d’autres obligations pour les propriétaires d’animaux : par exemple celle de toujours promener son chien en laisse ou de ramasser ses excréments.

Pas un simple « bien »

Depuis décembre 2015, les animaux ne sont plus considérés comme des biens. La loi les définit en effet comme des êtres doués de sensibilité et qui ont des besoins biologiques.

Vous avez donc l’obligation d’offrir à votre animal de compagnie : de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité convenable ; un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé ; l’occasion de bouger suffisamment ; une protection contre la chaleur ou le froid excessifs ainsi que contre les intempéries ; des conditions de transport convenables et dans un véhicule approprié ; les soins nécessaires lorsqu’il est blessé, malade ou souffrant.

Toutes ces responsabilités coûtent cher. Mais si l’une de ces obligations n’est pas respectée, cela pourrait coûter encore plus cher, puisque vous pourriez devoir payer une amende allant de 2500 $ à 62 500 $ !

Lorsque vous êtes propriétaire d’un animal, vous êtes considéré comme responsable de celui-ci. Si, par exemple, votre chien cause une blessure ou un autre dommage à une personne, à un autre animal ou à un objet, vous pourriez être tenu responsable. C’est valable même si votre chien est sous la garde d’une autre personne, ou s’il s’est échappé ou égaré ! Si vous êtes prêt à assumer ces obligations et ces dépenses, vous êtes sûrement prêt à adopter !