Essayez cette délicieuse Quiche jambon poireau, concoctée par Jonathan Garnier, présentée par SB Cuisine.

QUICHE JAMBON POIREAU

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

1 poireau, émincé fin

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

6 tranches de jambon cuit, hachées en fines lamelles

15 ml (1 c. à table) miel

1 pincée de piment de Cayenne

2 pincées du mélange d’herbes de Provence

3 œufs

125 ml (½ tasse) lait

1 abaisse de pâte à tarte

125 ml (½ tasse) cheddar fort, râpé

4 portions de salade verte de votre choix

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

​ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir le poireau dans l’huile d’olive, 3 minutes.

​ÉTAPE 3

Ajoutez le jambon, le miel, le piment de Cayenne, les herbes de Provence, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement.

​ÉTAPE 4

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, battez les œufs et le lait. Puis ajoutez le mélange préparé et le cheddar.

​ÉTAPE 5

Dans un moule à tarte, déposez l’abaisse de pâte, puis ajoutez et étalez la préparation et laissez cuire au four 30 minutes.

​ÉTAPE 6

Servez tiède, accompagnée d’une salade verte.