Rénover sa résidence au bon moment pour économiser

Vous avez un projet de rénovation en tête et vous souhaitez limiter les coûts ? Vous pourriez économiser sur vos travaux simplement en planifiant votre projet à un certain moment de l’année.

Le marché de la rénovation n’échappe pas à la loi de l’offre et de la demande, qui influence les prix, à la hausse ou à la baisse. Certaines périodes sont plus occupées que d’autres. Cela dépend de la nature des travaux que vous souhaitez réaliser. Il peut donc être économique de choisir la saison de vos travaux en conséquence.

L’été

La saison estivale est la période à laquelle les entrepreneurs reçoivent le plus d’appels. Puisque la demande y est la plus forte, les tarifs sont conséquemment plus élevés. L’été représente toutefois un bon moment pour entreprendre des travaux que vous pouvez réaliser vous-même, tels un projet de peinture ou la refonte de votre patio, si vous disposez des compétences pour le faire.

L’automne et l’hiver

C’est lorsque le froid s’installe que les entrepreneurs sont le moins sollicités. Règle générale, leurs tarifs tendent également à baisser au cours de cette période.

Ceci est également vrai pour les matériaux de construction. Bien que des ventes soient annoncées à divers moments dans l’année, c’est généralement en hiver que les prix sont les plus intéressants. Toutefois, pour certains matériaux spécifiques, la livraison peut être plus lente.

Aussi, lorsqu’il fait froid, les délais de construction sont à votre avantage. Disposant de plus de temps, votre entrepreneur réagira mieux aux imprévus, ce qui limite les risques d’erreurs et de bâclage dans son travail. Les délais pour l’obtention de permis de construction sont également plus rapides l’automne et l’hiver, puisque la demande est moins grande.

Le printemps

Lorsque le mercure remonte, la demande et les prix en font tout autant. Par contre, certains travaux gagneront à être planifiés avec le retour du beau temps, notamment des travaux de toiture. Vous n’économiserez pas nécessairement sur le coût de la main-d’œuvre, mais vous maximiserez vos chances que les bardeaux soient posés correctement, puisque leur installation est particulièrement sensible au froid et à la chaleur intense.

Conseils