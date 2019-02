Une météo calme pour débuter la semaine

MONTRÉAL – Le début de la semaine sera à l’image de la fin de semaine: plutôt calme et ensoleillée. Le prochain système devrait arriver sur la province dans la nuit de mercredi à jeudi.

Quelques flocons pourraient occasionner 5 centimètres de neige au cours de la matinée, lundi, sur certains secteurs.

À Montréal, le ciel sera d’abord nuageux avant un dégagement prévu au cours de l’après-midi. Côté températures, le refroidissement éolien affichera -22 ° C le matin puis -13 ° C dans l’après-midi. À Québec la journée sera similaire avec un ciel généralement ensoleillé et des températures ressenties de -26 ° C le matin puis de -18 ° C .

Les journées de mardi et de mercredi seront agréablement ensoleillées pour la majorité des secteurs de la province avec des températures sous les normales saisonnières.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’apparition d’un nouveau système occasionnera 5 centimètres de neige à Montréal, et une dizaine à Trois-Rivières ou encore à Québec.