Voici les 10 surprises de 2019 dans la LNH

Depuis le début de la nouvelle année, la Ligue nationale de hockey (LNH) a connu son lot de surprises. Voici donc 10 joueurs ou équipes qui ont étonné en 2019, pour les bonnes et les mauvaises raisons.

Carey Price

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Carey Price est excellent depuis le 1er janvier. Il affiche d’ailleurs le deuxième meilleur taux d’efficacité (,936) depuis cette date chez les gardiens ayant disputé au moins 10 matchs. Il n’est devancé que par le jeune prodige des Blues de St. Louis, Jordan Binnington (,944), dans cette catégorie.

Le gardien du Canadien de Montréal n’avait pas connu un si mauvais début de saison, mais ses performances, surtout au mois de novembre (taux d’efficacité de ,886 et moyenne de buts alloués de 3,81) avaient de quoi inquiéter, considérant qu’il entamait cette saison un contrat de huit ans et de 84 millions $.

Blues de St. Louis

AFP

Les Blues sont probablement la plus belle surprise de 2019. Sixièmes dans la Centrale la veille du jour de l’An, ils sont maintenant troisièmes dans leur section et en excellente position pour participer aux séries.

Aidés par leur jeune gardien Binnington, les Blues ont d’ailleurs remporté un 10e match de suite dimanche en défaisant le Wild du Minnesota 4 à 0, égalant du même coup un record d’équipe.

Vladimir Tarasenko

Photo AFP

Les Blues doivent leurs succès en grande partie à Binnington, mais aussi à Vladimir Tarasenko, qui est le quatrième meilleur pointeur de la LNH depuis le 1er janvier, à égalité avec Brad Marchand, avec 15 buts et 14 mentions d’aide pour 29 points en 20 sorties.

Tarasenko est bien loin de sa maigre récolte de deux filets en 13 matchs du mois de décembre.

Patrick Kane

Photo AFP

Patrick Kane produit à un rythme effréné en 2019, lui qui a amassé 37 points, dont 13 buts, à ses 18 derniers matchs, un sommet dans la LNH.

Grâce à son aide, les Blackhawks de Chicago ont affiché un rendement de 9-6-3 depuis la nouvelle année et n’étaient qu’à trois points du Wild et de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Ouest avant les matchs de lundi.

Carter Hart

Photo AFP

En plus de Binnington, Carter Hart est l’autre jeune gardien à s’être illustré. La recrue de 20 ans présente une fiche de 13-6-1 cette saison et de 11-3-1 depuis le 1er janvier. Il a aussi le sixième meilleur taux d’arrêts (,930) chez les gardiens ayant disputé au moins 10 rencontres en 2019.

Les Flyers de Philadelphie, qui étaient à six points d’une place en séries avant les matchs de lundi, peuvent encore rêver aux éliminatoires en grande partie grâce à lui.

Hurricanes de la Caroline

Photo AFP

L’excellent début d’année 2019 des Hurricanes de la Caroline n’est pas une bonne nouvelle pour le Canadien, puisque les deux équipes risquent de se battre pour une place en séries.

N’empêche, il est agréable de voir les «Canes», qui ont une fiche de 15-5-1 depuis le 1er janvier, enfiler les victoires, ne serait-ce que pour apprécier leurs célébrations d’après-match. N’en déplaise à Don Cherry.

Patrik Laine

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Rien ne va plus pour Patrik Laine. Le franc-tireur des Jets de Winnipeg ne trouve plus le fond du filet. Depuis le 1er janvier, il s’est contenté d’un but et de quatre mentions d’aide.

Le deuxième choix au total au repêchage de 2016 a récemment perdu sa place au sein de la première vague de l’avantage numérique des siens. Les Jets doivent espérer que le Finlandais de 20 ans retrouve rapidement sa touche de marqueur.

Ducks d’Anaheim

Photo d'archives, AFP

La chute des Ducks d’Anaheim était déjà commencée avant le 1er janvier, mais les choses ne se sont pas réglées depuis. Ils ont une fiche de 4-12-2 en 2019.

Ils ont toutefois remporté deux de leurs trois matchs depuis que le directeur général Bob Murray a remplacé Randy Carlyle derrière le banc. La pente sera difficile à remonter, mais les Ducks n’étaient qu’à cinq points d’une place en séries avant les matchs de lundi.

Jamie Benn

Photo d'archives, AFP

Les Stars de Dallas détiennent le premier rang des équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. S’ils ont affiché un rendement de 9-8-1 depuis le 1er janvier, ce n’est certainement pas grâce à Jamie Benn.

En 17 sorties en 2019, le capitaine des Stars s’est contenté de trois buts et de cinq mentions d’aide.

Avalanche du Colorado

Photo d'archives, AFP

En bonne position pour participer aux séries à l’approche de 2019, l’Avalanche connaît des difficultés depuis le début de la nouvelle année, affichant un rendement de 4-11-3.

Heureusement pour les troupes de Jared Bednar, presque toutes les équipes peuvent encore espérer participer aux séries dans l’Ouest. Comme les Blackhawks, l’Avalanche n’avait que trois points de retard sur le Wild avant les duels de lundi.