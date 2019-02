Yves Duteil, une tournée «40 ans plus tard»

Yves Duteil amorcera, le 16 mars prochain, une tournée du Québec intitulée 40 ans plus tard, laquelle fait suite à la parution de l’album Respect, l’an dernier.

L’auteur-compositeur-interprète français n’avait pas fait le tour des scènes de la Belle Province depuis 2015. Dans ce nouveau spectacle, qu’il présentera à la salle Albert-Rousseau, à Québec, le 24 mars, et au Théâtre Outremont, à Montréal, le 26 mars, il sera accompagné de trois musiciens et revisitera ses grands succès en plus de proposer son nouveau matériel.

Le calendrier complet de la tournée 40 ans plus tard d’Yves Duteil est disponible sur le site de l’artiste (www.blog.yvesduteil.com).