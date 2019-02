GINGRAS, Rémi



À St-Jérôme, le 15 février 2019, est décédé à l'âge de 84 ans, M. Rémi Gingras, époux de Mme Gisèle Piché, domicilié à Saint-Jérôme et président du Garage Gingras et Fils Ressorts.Outre son épouse, M. Gingras laisse dans le deuil son fils Marc, ses soeurs Marguerite (feu Jean-Marc Godmer) et Madeleine (feu Jean-Claude Théroux). Il quitte également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 23 février à 11h en l'église de Saint-Antoine et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille reçoit vos condoléances le vendredi 22 février de 14h à 17h, en soirée de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h au salon de la :