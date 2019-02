COUSINEAU, Robert



À Saint-Jérôme, le 18 février 2019, est décédée M. Robert Cousineau, originaire de St-Vincent-de-Paul, fils de Herménégilde Cousineau et de Yvonne Papineau.Époux de feu Lucille Marc-Aurèle, il laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Raymonde Bernier), Jean, Louise (Robert Marche), Sylvie et Lucie (Georges Pothier), ses petits-enfants Mathieu, Geneviève, Josiane, Jonathan, Sébastien, Benoit, Laurence, Charles-Antoine, François et Marc-André, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, au complexe :le jeudi 21 février de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon à 20h le jour même.