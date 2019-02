TREMBLAY, Delphis



À Montréal, le samedi 16 février 2019 est décédé, à l'âge de 83 ans, Delphis Tremblay, époux de Lucille Maher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc et Maryse, ses petites-filles Jessica et Valérie, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 23 février 2019 de 14h à 19h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.