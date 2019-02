BIGRAS, Roger



À Laval, le 16 février 2019, à l’âge de 84 ans, est décédé Monsieur Roger Bigras, époux de Madame Marie-Jeanne Lefebvre Bigras.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Anne) et Lyne (Jacques), sa soeur, son frère, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le vendredi 22 février 2019 à 11h à l'église de la paroisse Saint-Martin au 4080 boul. St-Martin, Chomedey, H7T 1C1.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Cité de la Santé serait apprécié en la mémoire de Roger Bigras.