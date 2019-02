5 questions d’entrevue en TI... et les réponses !

Un employeur potentiel vous téléphone : votre entrevue est dans deux jours. Vous vous demandez quelles questions vous seront posées ? Le Guide salarial 2019 de Robert Half Technology en fournit quelques-unes...

Quelle est votre approche lorsque vous devez travailler avec des technologies nouvelles ou que vous ne connaissez pas ?

L’idée derrière cette question, c’est de savoir comment vous apprenez dans un nouveau contexte et avec une nouvelle équipe. Allez-vous chercher l’information dans Internet ? Aimez-vous l’expérimentation en solitaire ? Vous réjouissez-vous d’assister à une démonstration sur tableau blanc, ou préférez-vous observer un collègue et lui poser des questions ?

Chacune de ces réponses donne des indications sur votre curiosité, sur votre débrouillardise, sur votre écoute et sur vos capacités d’interaction avec l’équipe. Pensez à donner un ou deux exemples tirés de votre expérience professionnelle ou d’un projet réalisé pendant vos études.

Quelle technologie émergente vous enthousiasme le plus ?

On veut bien sûr savoir si vous vous tenez au courant des dernières nouveautés et tendances ! Mais ce qu’on veut surtout valider, c’est la raison de votre choix. Votre réponse donnera alors une idée de votre esprit critique, de votre flair et de votre capacité à repérer des besoins et à envisager des solutions. Elle permettra aussi au recruteur d’évaluer la clarté de votre argumentaire et votre capacité de conviction. Quelle que soit votre réponse, l’essentiel est de la justifier.

Comment expliqueriez-vous ce qu’est Internet à une personne des années 1950 ?

Cette question mérite toute votre attention. Depuis plusieurs années, on assiste à une démocratisation de l’informatique. Les professionnels des TI deviennent de plus en plus des conseillers, des facilitateurs. Ils doivent vulgariser des concepts souvent complexes. On veut ici tester votre aptitude à vous adresser à un public dont les références sont différentes des vôtres. Entraînez-vous avec vos grands-parents ou avec une personne peu portée sur les nouvelles technologies.

Notre site Web est lent. Que feriez-vous pour déterminer et résoudre le problème ?

Le recruteur cherche ici à comprendre votre raisonnement et votre stratégie de résolution de problèmes. Profitez de cette occasion pour mettre en valeur vos connaissances sans trop entrer dans les détails, sauf si on vous y invite. Votre première réponse pourrait ressembler à ceci : « Typiquement, un site Web peut avoir un problème de navigateur, de serveur Web, de back-end (bases de données, logique applicative) ou de réseau. » Soyez clair et synthétique.

Quelles mesures prenez-vous pour maintenir vos compétences à jour ?

Ce que le recruteur essaie d’évaluer, c’est votre valeur à moyen terme. Qu’il s’agisse de parcourir des sites spécialisés, de participer à des salons tel l’Agile Tour, d’écouter des webinaires, de faire partie d’une association professionnelle ou de viser une certification, le choix de réponses est vaste. Et n’oubliez pas que la veille technologique est un sérieux atout pour une entreprise.

Quoi qu’il en soit, placez-vous le plus possible du point de vue de l’employeur, notamment en choisissant vos exemples.

Maintenant, à vous de jouer !