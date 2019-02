6e revers de suite malgré l’avance

Les Remparts de Québec ont laissé filer une avance de deux buts pour subir un 6e revers consécutif, mardi au Centre Vidéotron, en présence de quelques milliers de joueurs pee-wee.

En retard 3-1 tard en deuxième période, les Tigres sont revenus de l’arrière pour signer une victoire de 4-3 en fusillade. Auteur du premier but des Tigres, Mikhail Abramov a tranché le débat dans la séance de tirs de barrage.

« On doit apprendre à jouer avec l’avance, a résumé l’entraîneur-chef Patrick Roy. On a échappé des parties depuis le début de la saison en perdant des avances. On ne fait pas très bien fait en prolongation et en tirs de barrage. On a commis des erreurs importantes qui ont mené au premier et au troisième but des Tigres. On a joué un peu de malchance quand la rondelle a ricoché sur des patins, mais les Tigres ont fait preuve de ténacité. »

« Je veux voir la même chose jeudin à Shawinigan, de poursuivre Roy. Si on peut gagner, on va s’en sortir avec trois points sur quatre, ce qui serait respectable. Notre confiance n’est pas au maximum. »

Des fleurs

Dans le camp adverse, Louis Robitaille a apprécié le retour en force de ses ouailles.

« On n’avait pas l’énergie habituelle au cours des 40 premières minutes, mais les gars se sont levés en troisième, a résumé l’entraîneur-chef des Tigres. Mathieu [Sévigny] a été extraordinaire. Depuis son retour, il donne un deuxième souffle à l’équipe. Depuis la fin de la période des échanges, c’est la première fois qu’on misait sur nos trois joueurs de 20 ans. »

Sévigny ne pouvait pas demander mieux, lui qui a réussi un doublé devant sa famille.

« J’ai vraiment adoré jouer au Centre Vidéotron surtout qu’il s’agissait de mon dernier match en carrière. Il y avait beaucoup de monde avec les pee-wee présents. On avait les jambes lourdes en partant, mais je suis très content du caractère affiché par tout le monde. »

Auteur d’un but et une aide, Pier-Olivier Lacombe a été le meilleur des Remparts.

« C’est décevant parce qu’on a travaillé très fort et que nous avons pris plusieurs tirs, mais on doit être capable de protéger notre avance, a mentionné l’arrière de 19 ans. Le point positif est que nous avons été en mesure de marquer des buts. »

En bref...

Le centre Andrew Coxhead et le gardien Anthony Pagliarulo sont les vainqueurs de la troisième tranche de la Coupe Budweiser. En 17 parties entre le 28 décembre et le 2 février, Coxhead a récolté neuf points. Quant au portier acquis de l’Océanic, il a signé quatre victoires en 12 parties et conservé une moyenne de 2,61...

La présence des pee-wee a procuré la 2e meilleure foule de la saison. Un total de 11 839 spectateurs ont franchi les tourniquets. La meilleure foule de 13 250 avait été enregistrée lors du match d’ouverture...

F 4 3 Première période 1-Qué: Pier-Olivier Lacombe (12) (Dubé, Kurashev) 8:16 2-Vic: Mikhail Abramov (10) (Larochelle, Paré) 11:02 Punitions: Mathieu (Vic) 4:49, Caron (Qué) 18:00. Deuxième période 3-Qué: Philipp Kurashev (22) (Lacombe, Gaudreau) 4:16 4-Qué: Andrew Coxhead (15) (Caron) 13:27 5-Vic: Mathieu Sévigny (7) (Sévigny, Larochelle) AN-18:08 Punitions: Gaudreau (Qué) 16:23 Troisième période 6-Vic: Mathieu Sévigny (8) (Serdyuk, Lafrance) 14:53 Punitions: Gravel (Vic) 17:38 Prolongation Aucun but Punitions: Aucune punition Fusillade Victoriaville gagne par 2-1. Victoriaville (2): Serdyuk (but), Sévigny (raté), Lafrance (raté), Abramov (but). Québec (1): Sergeev (raté), Kurashev (raté), Grouchy (but), Coxhead (raté). Tirs au but Victoriaville 8 - 9 - 7 - 4 - 28 Québec 9 - 13 - 12 - 1 - 35 Gardiens: Vic: Fabio Iacobo (G, 7-16-2), Qué: Kyle Jessiman (PF, 18-10-2) Avantages numériques: Vic: 1 en 2, Qué: 0 en 2 Arbitres: Simon Tartre, Mathieu Menniti Juges de lignes: Christophe Bélair, Marc-Antoine Beaulieu ASSISTANCE: 11 839

Les adieux de Sévigny au Centre Vidéotron

Photo Le Journal de Québec, Jean-François Desgagnés

De retour au jeu depuis trois parties après avoir été sur le carreau pendant plus de deux mois, Mathieu Sévigny était bien content de fouler la patinoire du Centre Vidéotron pour une dernière fois en carrière.

Victime d’une commotion cérébrale le 16 novembre face aux Foreurs de Val-d’Or, l’attaquant de 20 ans des Tigres a repris le collier le 7 février.

En trois parties avant le match contre les Remparts, il avait récolté trois points. Les Tigres lui ont fait rater trois autres rencontres en février.

« Je fais un retour progressif afin de m’assurer que je suis à cent pour cent, a raconté Sévigny. Le but est que je sois en pleine forme le 23 mars pour le début des séries éliminatoires. Ce fut difficile au début, mais tout le monde m’a appuyé. Mes coéquipiers m’ont fait sentir que je faisais encore partie de l’équipe, même si j’étais à l’écart du jeu. Je suis demeuré dans l’entourage de l’équipe. »

Un vrai grand frère

Malgré son absence, Sévigny a vécu les premiers pas de son frère Vincent dans la LHJMQ et a pu l’appuyer dans son adaptation

« C’est une super belle expérience, a-t-il raconté. On vit dans la même pension. On se complète bien et on s’apprécie. Je l’encadre, mais il fait très bien ça. Plus petits, on jouait ensemble dans la rue, mais c’est la première saison à vie qu’on joue ensemble. C’est spécial comme expérience. »

Âgé de 17 ans, Vincent occupe un rôle important dans la brigade défensive des Tigres. L’entraîneur-chef Louis Robitaille lui confie la responsabilité d’affronter le meilleur trio adverse.

Absent lors de la précédente visite des Tigres à Québec, Sévigny aimait jouer à la maison. « C’était maintenant ou jamais, a résumé le fils de l’ancien hockeyeur Pierre Sévigny. Ma famille, mes amis et ma blonde ont pu assister au match. »

Robitaille est heureux du retour de son vétéran.