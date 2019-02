CHABOT, Frère Bernard, SG



À la Résidence De La Salle, le 16 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Frère Bernard Chabot, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Après douze années d'enseignement au Québec (Saint-Tite, Montréal, Sherbrooke, Ville-Marie), il quitte pour l'Orient où, pendant plus de 30 ans, il poursuivra sa carrière d'enseignant à Singapour, en Malaisie et en Papouasie. Le 20 août 1995, il est ordonné prêtre, à Kiunga (Papouasie) où il sera responsable de l'enseignement catéchétique diocésain et fera de la pastorale dans les écoles primaires et industrielles avant d'assumer la tâche de maître des novices à Singapour. Revenu définitivement au Québec en 2000, il résida principalement dans la région de Montréal avant de se joindre à ses confrères âgés et malades à la Résidence De La Salle, à Laval.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leurs sincères gratitudes à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins qu'il a reçus au cours des dernières années.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Lucien (Fabienne Délisle), Eugène (Gisèle Trépanier), Jeanne, Jeannette (Jacques Juteau) et Denise (Philippe Garin); ainsi que de nombreux neveux et nièces.La dépouille mortelle sera exposée au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500, avenue Des Perron, Laval, le jeudi 21 février 2019, de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00;ainsi que le vendredi 22 février, à partir de 9h30, en l'église De La Visitation. Les funérailles auront lieu à l'église De La Visitation 1847, boulevard Gouin Est, Montréal, le 22 février 2019, à 10h00. L'inhumation suivra au cimetière Jardins Urgel Bourgie, 2500, avenue Des Perron, Laval, Qc.