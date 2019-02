CUROTTE Claire née Landry



Le 14 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Claire Landry, épouse de feu Omer Curotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Gilles et Lucie, leur conjoint(e), ses petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 22 février de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi le 23 février de 9h30 à 11h30, à la:J.J. CARDINAL2125, NOTRE-DAME, LACHINE514 639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 11h30.