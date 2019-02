Anthony Duclair écorché par John Tortorella

John Tortorella n’a pas été tendre à l’endroit du Québécois Anthony Duclair, mardi soir avant le duel entre les Blue Jackets de Columbus et le Canadien de Montréal.

Photo d'archives, AFP

«Je ne sais pas s’il sait comment jouer, a lancé l’entraîneur-chef des Blue Jackets, selon des propos rapportés par The Athletic. Il semble être un joueur qui pense pouvoir avoir la rondelle parce qu’il est extrêmement talentueux. Il peut patiner, il a toutes ces habiletés que vous voyez, mais il croit qu’il peut faire ce qu’il veut sur la glace.»

«Tu ne peux pas agir comme cela dans la Ligue nationale de hockey [LNH], a-t-il ajouté. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de lui enseigner à jouer dans des situations spécifiques, à jouer sans la rondelle, ce qu’on fait avec tous les joueurs. Il a l’air de comprendre parfois, mais je ne sais pas s’il est capable de saisir le message ou s’il est juste têtu. Il commence à manquer de temps.»

Duclair a été réinséré dans la formation après avoir raté le match de la veille contre le Lightning de Tampa Bay. Il a obtenu une chance parce qu’Artemi Panarin est malade.

L’attaquant de 23 ans a signé un contrat d’un an avec les Blue Jackets l’été dernier. En 50 matchs cette saison, il a amassé 11 buts et six mentions d’aide pour 17 points.

L’ancien des Remparts de Québec en est déjà à sa quatrième équipe dans la LNH.