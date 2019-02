Arrested Development: de nouveaux épisodes sur Netflix

Pour le meilleur et pour le pire, la famille Bluth sera de retour pour un autre tour de piste sur Netflix le mois prochain, alors que la deuxième moitié de la cinquième saison d’Arrested Development y paraîtra le 15 mars.

Les huit derniers épisodes du plus récent volet de la comédie seront tous disponibles en même temps et viendront mettre un terme, du moins pour l’instant, aux aventures de Michael, Gob, Lindsey, Tobias (et les nombreux autres) sur Netflix.

Dans cette nouvelle série de péripéties, on retrouvera un Buster en fuite, d’autres rebondissements pour le projet de mur frontalier de la Bluth Company et Tobias qui se transformera en... Golden Girl! Bref, rien de bien inhabituel pour cette famille joyeusement dysfonctionnelle.

Après une quatrième saison reçue tièdement par la critique et les fans, la première moitié de la cinquième saison d’Arrested Development n’avait pas non plus soulevé les foules lors de sa parution en mai 2018. Certains y avaient perçu un retour aux sources, mais sans nécessairement la brillance d’antan.

Reste à voir si cette conclusion réussira à satisfaire les attentes qui, après trois premières saisons devenues cultes, sont peut-être aujourd’hui un peu trop hautes. Surtout qu’en l’absence de la confirmation d’une sixième saison, il s’agit peut-être bien de la fin pour les Bluth.

Serait-ce mieux ainsi? On le saura bien assez vite.