Chercher un emploi en TI : 3 erreurs à éviter

Les professionnels des TI sont courtisés par les entreprises, et ce, jusqu’en Europe. Mais croire que la pénurie de main-d’œuvre suffit à vous garantir un emploi serait une erreur. D’autres obstacles peuvent se dresser entre vous et l’emploi parfait. En voici trois, issus d’une étude de Robert Half.

Changer de poste trop souvent si l’on n’est pas consultant

Rien qu’au stade de la lecture du CV, des changements d’emploi trop fréquents pourraient faire en sorte que votre candidature soit écartée, selon les vice-présidents des TI consultés. Le risque est de suggérer un manque de constance, voire un problème d’attitude. Par ailleurs, recruter coûte cher. L’entreprise espère un retour sur son investissement. Alors, même si vous mourez d’envie d’aller chez le concurrent au bout de six mois, patientez. Votre carrière ne s’en portera que mieux.

Négliger la forme et le fond du CV

Sans surprise, les fautes d’orthographe ou un formatage déficient arrivent encore parmi les erreurs les plus rédhibitoires. Cela dénote en effet un manque de sérieux et de professionnalisme. Utilisez des logiciels de correction comme Antidote ou faites relire votre CV par une personne compétente. L’autre grief concerne une information trop riche ou peu pertinente. Pensez à adapter le contenu à l’entreprise visée, ou encore, préparez une version courte et une version longue de votre CV.

Critiquer un ancien employeur

Il est normal d’avoir des divergences d’opinions avec ses collègues, voire avec son employeur. Il est toutefois peu recommandé de faire preuve de médisance auprès d’un employeur potentiel. Évitez donc tout jugement de valeur. Votre interlocuteur pourrait sinon s’imaginer aisément être la cible de vos critiques s’il prenait le risque de vous embaucher. Les TI sont également un milieu où l’on travaille en équipe, et le réseau québécois est tissé serré. Tout se sait très vite...