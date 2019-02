CHSLD: la ministre songe à mettre en place des «équipes volantes»

La pénurie de personnel qui sévit dans un CHSLD de Granby représente un autre feu à éteindre pour la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Mardi, des aînés de la Villa-Bonheur ont raconté être privés de bain depuis des semaines, tandis que des préposées ont dénoncé le manque de personnel dans l'établissement.

Marguerite Blais reconnaît que le manque de main-d’œuvre est un problème de taille. «On va embaucher du personnel, plus d'aide de service. On va les former en établissements. Il faut que les gens, aussi, aient envie de [travailler]», a-t-elle plaidé en entrevue avec Sophie Thibault au «TVA 22 h».

Fort sollicitée depuis le début de son mandat, la ministre rencontrera demain les directions des CISSS et des CIUSSS de l’ensemble du Québec pour trouver des solutions.

«Nous allons parler de cette possibilité, et je dirais même plus que la possibilité, de se mobiliser pour mettre en place des brigades ou des équipes volantes qui pourraient aller au-devant d'une situation comme celle qu'on connaît», a soutenu la ministre.

«Il faut aussi trouver des mesures d'urgence. J'ai d’ailleurs appris qu'en fin de semaine, il manquait huit préposés aux bénéficiaires [à la Villa-Bonheur]. Bien sûr, il faut se donner une vision à plus long terme, mais, quand des situations de cette nature arrivent, eh bien, il va falloir se donner les moyens et le pouvoir...»

Même si les employés qualifiés ne courent pas les rues, la ministre Blais a bon espoir de pouvoir les attirer dans le réseau.

«On va leur offrir des conditions où le travail sera allégé. Vous savez que les infirmières sont obligées de faire des heures obligatoires. Alors, il y a plein de choses qui sont en train d'être discutées avec la ministre [de la Santé, Danielle] McCann», a-t-elle souligné.

À l’approche de la présentation du budget, l’une des priorités du gouvernement Legault demeure la situation des aînés, a assuré Mme Blais.