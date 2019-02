Dans un contexte où le commerce de détail subit d’importantes transformations, l’entreprise familiale A. Setlakwe souligne son 115e anniversaire, avec à sa tête une femme pour la première fois de son histoire.

Un vent de changement souffle sur cette entreprise qui se classe parmi les plus anciens détaillants au Canada. Le conseil d’administration a nommé au printemps dernier Margo Setlakwe Blouin comme représentante de la cinquième génération à la tête de la société familiale.

« J’éprouve un grand sentiment de fierté de pouvoir contribuer à la poursuite de l’entreprise. C’est beaucoup d’émotions quand on en parle. Ça ajoute du stress aussi pour que ça fonctionne » , a confié Margo Setlakwe Blouin.

À l’âge de 29 ans, elle est devenue la première femme à occuper les fonctions de présidente de l’entreprise centenaire.

La maison A. Setlakwe se spécialise dans la vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants depuis 1904 sous la bannière Setlakwe Mode.

La société est aussi propriétaire de la chaîne de lingerie indépendante Silhouette, créée en 1980.

Projets d’avenir

Il existe trois boutiques Setlakwe Mode, dont celle de Thetford Mines qui compte trois étages et où se situe le siège social. Les deux autres sont situées à Disraeli et à Sainte-Marie de Beauce. La bannière Silhouette possède quant à elle huit boutiques dans la province, dont quatre à Québec.

« On aimerait ouvrir une à deux boutiques d’ici les prochaines années. On regarde du côté de Lévis, Trois-Rivières et Drummondville. On veut rester proche de nos opérations pour que ce soit plus facile à gérer », a partagé la présidente.

L’avenir ne fait pas peur à la jeune femme d’affaires qui n’hésite pas à se remettre en question.

Nouvelles tendances

« Avec tous les gros détaillants qui font faillite ou qui ont de la misère, c’est sûr que ce n’est pas un secteur qui est facile. Il y a un ménage qui se fait. Avant, on disait que ceux qui ne sont pas en ligne allaient fermer leurs portes. Maintenant, on dit qu’il faut avoir les deux, que la brique et le mortier vont toujours rester. »

À l’affût des nouvelles tendances et des nouvelles habitudes de consommation, la maison A. Setlakwe a entrepris le virage numérique de la marque Silhouette Lingerie avec la mise en ligne, en 2017, de son site transactionnel.

Plusieurs autres membres de la famille sont toujours actifs dans l’entreprise, dont le grand-père de Mme Setlakwe, qui est âgé de 90 ans.

1904 : fondation de la maison A. Setlakwe

fondation de la maison A. Setlakwe Fondateur : Aziz Setlakew, Arménien d’origine

Aziz Setlakew, Arménien d’origine Première boutique : Disraeli

Disraeli Nombre d’employés : 175

Les deux bannières