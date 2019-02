Comment réfréner l’envie de ma fille d’avoir un enfant?

Mon mari (55 ans) et moi, avons eu une fille alors que j’avais plus de 40 ans. Il avait deux enfants d’un premier mariage qui sont aujourd’hui en couple avec enfants. Deux couples tout ce qu’il y a de plus normal qui font le bonheur de leurs parents (mon mari et son ex) ainsi que de moi-même, alors que notre fille, la plus jeune, nous cause des ennuis.

Imaginez-vous qu’elle veut avoir un bébé avec le petit ami qu’elle s’est fait au collège à 15 ans et avec qui elle est toujours en couple. Elle nous a annoncé ça le jour de son 18ème anniversaire et n’en a plus démordu depuis. Comment une fille intelligente comme elle peut penser, alors que la vie est si longue, qu’elle va passer sa vie avec un garçon qu’elle a connu à l’adolescence quand elle était en phase dépressive? Oui il l’a aidée à traverser sa crise, mais c’est impossible qu’il soit encore avec elle dans 20 ans.

Toute la famille l’a mise en garde contre un geste impulsif qui risque de la suivre trop longtemps, mais elle refuse de nous entendre. Elle l’aime et ne voudrais pour rien au monde « rater la chance d’avoir un enfant avec lui ». On a contacté les parents du garçon qu’on connaît quand même depuis quelques années. Comme on n’est malheureusement pas sur la même longueur d’onde, il est impossible de leur faire entendre raison. Dans leur esprit libre, si ces deux jeunes s’aiment, on ne peut rien faire.

On ne sait plus à quel saint se vouer mon mari et moi ni quoi faire pour renverser la vapeur. Comment se fait-il que notre fille si intelligente ne voit pas le drame que sera sa vie ensuite? En plus, ils n’ont même pas fini leurs études l’un et l’autre. Ça ne dérange pas la famille du garçon puisqu’il travaille pour payer ses cours et que pour eux, avoir un bébé aussi jeune est un plus. Mais pour nous ça constitue un tel déni de tous les principes qu’on a inculqués à notre fille qu’on ne sait plus quoi lui dire.

Des parents très inquiets

Même si c’est difficile à accepter, il n’y a plus rien à dire puisque vous avez exprimé tout ce qu’il était possible dans les circonstances. C’est une adulte et c’est sa vie à elle. Pas la vôtre. Le but d’élever un enfant est d’en faire un adulte autonome. Elle fera certainement des erreurs mais elles lui serviront pour grandir. Toute tentative pour un parent d’imposer son avis à son enfant est une entreprise souvent risquée et toujours inutile.