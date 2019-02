Concurrence avec les maternelles 4 ans: pas de répercussions sur les CPE, dit le ministre Lacombe

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, avance que seules les garderies privées non subventionnées et les garderies en milieu familial seront touchées par l’implantation de maternelles 4 ans partout au Québec.

«Selon l’analyse qu’on a faite, les garderies privées non subventionnées et les [garderies en] milieu familial seront les deux types de service de garde qui subiront la baisse la plus marquée d’achalandage», a-t-il indiqué aujourd'hui en mêlée de presse.

«Pour les CPE et les garderies subventionnées, on n’anticipe pas de conséquences», a-t-il ajouté.

Le ministre reconnaît que l’opposition à l’implantation des maternelles 4 ans a été très forte au cours des dernières semaines, notamment au sein de la société civile.

«Le message que je lance aujourd’hui, c’est un appel au calme, en ce sens où ça peut donner l’impression que le feu est pris, en ce moment, dans le réseau, parce qu’on entend beaucoup de réactions. Mais je vous rassure, pour être en communication constante avec les intervenants du réseau, ça va bien», a-t-il expliqué.

Le ministre a notamment dit être en discussion avec l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

M. Lacombe promet par ailleurs de présenter dès cette semaine un plan «très concret» qui détaillera le développement du réseau des CPE et suivant lequel le gouvernement de François Legault investira dans le réseau «plus que n’importe quel gouvernement depuis 15 ans».