Gros plan sur l’expert en cybersécurité

Selon une récente étude de la firme Gartner, 65 % des entreprises auraient embauché un expert en cybersécurité. Portrait d’une profession incontournable dans une économie du « tout numérique ».

Un hacker bien intentionné L’expert en cybersécurité est le rempart d’une entreprise face aux menaces venant d’Internet. Il veille sur ses données sensibles et pérennise ses systèmes d’information. Ce spécialiste du cryptage, des pare-feu et autres antivirus a un profil semblable au pirate informatique, mais avec des motivations plus éthiques !

Un œil de lynx pour détecter les failles Ce spécialiste soumet régulièrement l’organisation à de vrais « tests d’effort », soit des audits de vulnérabilité et des tests d’intrusion. L’objectif ? Détecter les failles potentielles et repérer les portes d’entrée, afin de déterminer les solutions ou équipements de protection à mettre en place.

Un professionnel de l’anticipation Les dangers informatiques se renouvellent à la vitesse de la transformation numérique. L’expert en cybersécurité surveille constamment les règlementations, les menaces et l’évolution des moyens de protection existants. Il a un rôle préventif, mais incarne également celui de pompier d’urgence lors d’une cyberattaque.

Un vulgarisateur du risque informatique Cet expert technique possède un réel talent de communicateur. Il sensibilise les employés aux bonnes pratiques et rédige les procédures de sécurité. Grâce à sa vision d’ensemble des systèmes d’information, il doit convaincre la direction de l’entreprise d’investir adéquatement dans son arsenal de défense.