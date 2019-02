Hausse de l'absentéisme pour maladie au RTC

QUÉBEC – Le Réseau de transport de la Capitale (RTC), qui compte environ 900 chauffeurs, est aux prises avec une importante hausse du nombre de jours d'absentéisme dus à des problèmes de santé.

En 2018, les employés du RTC ont pris 3 759 journées de congé pour cause de maladie et 3177 en lien avec des indemnisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Cependant, le nombre de journées de congé a surtout bondi pour les cas d'invalidité pour atteindre 11 424 jours, en hausse de 18 % depuis 2016.

De nombreux problèmes de santé, conditions ou maladies sont invoqués pour justifier une absence. Les accidents et traumatismes arrivent en 3e place, tout juste après les maladies psychologiques. Au sommet, on retrouve cependant les maladies musculosquelettiques. Une catégorie qui inclut des maladies comme le cancer, mais également d'autres reliées au travail des chauffeurs.

«Le fait d'être assis et de faire des manoeuvres répétées, ça peut causer des problèmes aux poignets et aux épaules comme des tendinites, par exemple. Il peut aussi y avoir des problèmes liés à la colonne dorsale», a affirmé Christian Fortin, médecin de famille à la clinique Médic Axion.

Pour le RTC, l'absentéisme pour des raisons de santé a représenté des dépenses de 4,7 millions $ l'an dernier, un sommet depuis 2016.

«Ce n'est pas un taux d'absentéisme qui est anormalement élevé pour notre industrie. On se compare aux autres réseaux de transports à ce chapitre», a souligné le président du RTC, Rémy Normand.

Le syndicat des chauffeurs du RTC a indiqué à TVA Nouvelles ne pas avoir le temps de répondre à des questions sur le sujet.