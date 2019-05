8 choses cool et gratuites à faire à New York

Il y a plein de choses gratuites à faire quand on visite New York avec un petit budget.

À voir aussi: Des conseils pour franchir la frontière rapidement

Prendre des selfies à Times Square.

Flâner sous les grands arbres de Central Park.

Marcher dans les rues de Brooklyn en essayant de ne pas entrer dans tout ce qu’on croise de p’tites boutiques cute et de bars branchés...

Mais il y a aussi des dizaines de choses gratuites auxquelles on pense peut-être moins, surtout si on en est à sa première visite. En voici huit parmi nos chouchous:

1. Prendre le ferry de Staten Island (Pour voir la statue de la Liberté)

Pas besoin de payer pour voir de près la statue de la Liberté. Le traversier - gratuit - qui se rend à Staten Island vous la montrera en passant, en plus de vous offrir de superbes vues sur Manhattan. Une attraction en soi.

2. Aller à la plage Rockaway

Surf, food trucks et sable doux... On ne s’en douterait pas, mais il y a des plages géniales, à New York. Prenez le métro et allez étendre votre couverture à Rockaway Beach, dans Queens. Et gardez l’œil ouvert: parfois, on voit des dauphins!

3. Faire une visite de la Brooklyn Brewery

Cette brasserie iconique du très branché Williamsburg offre des visites gratuites les vendredis, samedis et dimanches, à heures fixes. Bien sûr, vous risquez de dépenser quelques dollars pour goûter la bière par la suite, mais bon, il faut bien s’hydrater. Et puis, vous avez le droit d’apporter votre bouffe, ça compense.

4. Passer un vendredi soir au MOMA

L’incontournable Museum of Modern Art (MoMA) ouvre ses portes à tous les amateurs d’art, sans frais, les vendredis de 16 h à 20 h. Ce n’est pas le seul musée qui ne coûte rien: des dizaines d’établissements offrent un accès gratuit à leurs expositions en tout temps ou à certains moments. Voici la liste complète.

5. Traverser le fameux pont de Brooklyn

Cet emblématique pont new-yorkais, exploit d’ingénierie de 1883, est un spot parfait pour une séance photo. Sa voie piétonne offre de splendides vues sur les deux côtés de l'Hudson. N'oubliez pas de prolonger votre promenade au bord de l'eau, aux Brooklyn Bridge Park et Brooklyn Heights Promenade.

6. Flâner au High Line Park

Vous voulez une preuve de plus que New York est cool? Le High Line Park est une ancienne voie ferrée suspendue transformée en parc (2,3 km) et en espace public dédié à la nature, à l’art et au design. Inauguré en 2009, c’est déjà un «classique» de Manhattan et on y propose souvent des performances gratuites.

7. Faire un détour au 9/11 Memorial & Museum

Ce site comprend un musée (gratuit uniquement les mardis) et un vaste parc (toujours gratuit) avec des œuvres architecturales en mémoire des victimes du 11-Septembre, dont d’immenses «chutes d’eau» qui devraient vous émouvoir. Si vous ne les avez pas encore vues, n’hésitez pas à faire ce détour.

8. Se trouver une galerie d'art préférée à Chelsea

Le quartier Chelsea est connu depuis longtemps pour son côté artistique. La concentration de galeries d’art y est impressionnante: on en compterait plus de 400. Et elles sont gratuites. Bonne chance pour faire votre choix.