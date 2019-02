Je sors, je reste

Coup de cœur

CINÉMA : Rendez-vous Québec Cinéma

Tous les cinéphiles sont invités à participer aux diverses activités de la 37e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Cette année, plus de 300 films seront présentés, dont 80 grandes premières. L’événement lance son coup d’envoi avec le long métrage Avant qu’on explose du réalisateur Rémi St-Michel, lors d’une grande soirée Tapis bleue. Le film met en vedette les acteurs Étienne Galloy, Will Murphy, Madani Tall, Julianne Côté, Monia Chokri, Brigitte Poupart, Antoine Olivier Pilon et Rose-Marie Perreault. Les amoureux du septième art seront servis jusqu’au 2 mars prochain. * Ce soir à 19h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

CIRQUE

Coups de cœur

Le spectacle circassien Coups de cœur de la TOHU est de retour pour une quatrième édition, pour une série de dix spectacles. Cette mise en scène signée par Anthony Venisse mettra en vedette des artistes acrobates et du cirque contemporain. Soyez éblouis par les nombreuses prouesses et numéros époustouflants qui poussent vraiment les limites de la scène. *Ce soir à 20h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

CONCERT

Orbis

Valérie Milot est une harpiste de talent et son concert intime, Orbis, vous plongera aux siècles passés au son de la musique de prodigieux compositeurs canadiens et américains, tels que Marjan Mozetich, Steve Reich et John Cage. La musicienne rend donc hommage à ce répertoire contemporain éclectique qui a marqué à jamais le monde de la musique classique. *Ce soir à 20h à la Salle Pauline-Julien, 5615 boulevard Gouin Ouest

CINÉMA

Répertoire des villes disparues

Le drame psychologique québécois Répertoire des villes disparues, nous transporte dans un tout petit village de 215 habitants. Leur quotidien paisible est ébranlé lorsqu’un jeune homme de la communauté perd subitement la vie. Face à la mort, les parents et les amis ont dû mal à faire face au deuil et au vide qu’il laisse derrière lui. La mairesse du village en devient elle-même ébranlée, tandis qu’un couple dans la quarantaine remet leur vie en question. * En salle le 15 février

THÉÂTRE

Buffles

La pièce réaliste Buffles nous fait pénétrer dans l’univers d’une famille prise avec la disparition de l’un de leurs membres. Tenant une blanchisserie dans un quartier défavorisé, les cinq enfants et leurs parents tentent de vivre avec l’absence de Max. Une nuit, la mère disparaît à son tour... Cette saga familiale nous plonge dans une réflexion sur le sens du clan et la solitude. *Ce soir à 19h30 à la Maison de la culture Rosemont Petite-Patrie, 6707 Avenue de Lorimier

DANSE

Ode to the Attempt + Bis

Le chorégraphe et danseur flamand Jan Martens est de retour dans la métropole pour présenter son programme double à l’Usine C, qui a connu un succès retentissant au Festival d’Avignon. En premier lieu, l’Ode to the Attempt, est un solo avant-gardiste dans lequel Jan Martens critique sa génération et notre société, et BIS, met en vedette la célèbre danseuse Truus Bronkhorst, dans une œuvre poignante et sensible. * Ce soir à 20h à l’Usine C, 1345 Avenue Lalonde

Je reste

DVD

Guy

La comédie romantique Guy raconte l’histoire improbable d’Alex, journaliste de profession, qui découvre à travers une lettre d’amour écrite par sa mère décédée, que son père est nul autre que Guy Jamet, un célèbre chanteur. Du coup, ce dernier décide de le suivre dans sa nouvelle tournée de reprises, en tant que caméraman. Ignorant l’identité de son employé, la superstar côtoie et se rapproche de son fils illégitime, durant ce périple à travers le pays. *Sorti le 15 février

TÉLÉ

Prière mortelle en Amérique : Croyants ou crédules?

Prière mortelle en Amérique : Croyants ou crédules ? est un documentaire choc qui dresse un portrait sur les parents qui refusent de prodiguer à leurs enfants malades des soins médicaux sous un prétexte religieux. Aux États-Unis, ils sont nombreux à mourir et les parents ne font pas face à la justice. Des militants, qui désirent protéger les enfants souhaitent qu’une loi puisse empêcher d’autres décès. *Ce soir à 20h05 à Télé-Québec

ROMAN

Un mariage sur écoute

L'auteur américain John Jay Osborn nous fait pénétrer derrière les portes closes d'un cabinet. Le couple marié Gretchen et Steve sont sur le point de se séparer, malgré leurs vies bien remplies et leurs deux enfants. Pour éviter le divorce, ils entreprennent une thérapie de couple à l'aide d'un conseiller conjugal et c'est là que les confidences parfois grinçantes ou parfois touchantes, sont partagés. Vont-ils réussir à surmonter cette crise? *Sorti le 19 février