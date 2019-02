Je sors, je reste, 19 février 2019

Coup de cœur

Théâtre

Le Singe de Kafka

Cette adaptation théâtrale de la nouvelle de Franz Kafka Rapport pour une académie sera présentée en français ce soir. La pièce qui a été mise en scène par Guy Sprung met en vedette Howard Rosenstein. On suit son personnage, un singe du nom de Redpeter qui a été capturé sur la Côte d’Or.Il devra, pour être libéré, se joindre aux forces militaires. Étrangement, en adoptant les habitudes de l’homme, Redpeter deviendra plus bestial qu’il ne l’était avant.

Ce soir à 19h30 à la Maison de la Culture Janine-Sutto, 2550 rue Ontario Est

Je sors

Cinéma

Le chant du granite

Ce film en noir et blanc qui se retrouve dans la course aux Oscar dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère est présenté en exclusivité au Cinéma du Musée. Le long-métrage irlandais montre le parcours du chanteur folk Joe Heaney. L’histoire est agrémentée de nombreux chants traditionnels de l’Irlande appelés Sean-Nos.

Ce soir à 21h30 au Cinéma du Musée, 1379-A rue Sherbrooke Ouest

Lancement

Parce qu’on aime de Corneille

Corneille présentera pour la première fois ce soir son tout nouvel album, Parce qu’on aime, sur scène. Pour ce huitième album, le musicien y est allé d’une touche plus RnB telle qu’on lui connaissait avec son premier album Parce qu’on vient de loin. Sa femme Sofia de Medeiros a écrit les paroles des 11 chansons de l’opus.

Ce soir à 19h à l’Olympia, 1004 rue Sainte-Catherine Est

Spectacle

Cendres

Les représentations de la pièce d’Emmanuelle Jimenez, mise en scène par Menka Nagrani, commencent ce soir. L’œuvre mélange théâtre, danse, gigue et complaintes traditionnelles. Trois frères et sœurs se retrouvent après le décès de leurs parents suite à l’incendie de leur maison.

Ce soir à 20h au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Concert

Space Time Continuo

La compagnie de création et production musicale, La Nef, offre ce soir un concert qui nous fera découvrir des instruments anciens de basse : le violoncelle, la viole de gambe et le basson baroque. L’archiluth, la guitare baroque, la harpe triple, l’orgue et le clavecin se joindront aussi à la fête pour un soir de découvertes.

Ce soir à 20h à la salle Bourgie, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Théâtre

Rouge Speedo

Ray est un nageur de haut niveau qui pourrait très bien se qualifier pour les prochains Jeux olympiques. Cependant, sa vie basculera quand son entraîneur retrouvera des produits dopants dans le frigo du club de natation. Est-ce que le plus important est de gagner à n’importe quel prix?

Ce soir à 20h15 au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Je reste

Livre

Le seizième roman

Ce livre de Christine Lamer raconte la vie d’une romancière, Londo Sydney Drake. Cette dernière habite au bord du lac des Deux Montagnes, est mariée à un homme que plusieurs femmes désirent et a deux enfants qui ont un avenir prometteur. Pourtant, des problèmes familiaux et le harcèlement d’un admirateur dérangeront sa vie bien rangée et elle aura le syndrome de la page blanche pour l’écriture de son seizième roman.

Sorti le 13 février

Album

Beat My Distance d’Anemone

Le groupe montréalais Anemone mené par Chloé Soldevila a sorti son premier album vendredi dernier. Leur musique psychopop nous plonge dans un univers qui mélange les années 70 à l’époque actuelle. Le groupe utilise d’ailleurs des instruments d’époque pour faire leur musique.

Sorti le 15 février

Télé

The Strain – Saison 3

La troisième saison de la série d’horreur de Guillermo del Toro sera présentée dès ce soir à Ztélé. Dans le premier épisode, le spectateur sera ramené dans la ville de New York où es strigoï, des espèces vampires sanguinaires, ont envahis la ville. Les survivants et l’armée devront tout mettre en place pour rester en vie.

Ce soir à 22h à Ztélé