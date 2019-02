C’est fini entre Khloé Kardashian et Tristan Thompson à cause de la BFF de Kylie Jenner

Ce serait fini entre Khloé Kardashian et son ex, Tristan Thompson, selon TMZ et plusieurs autres médias américains, qui auraient appris la nouvelle de sources sûres.

On rapporte que Tristan Thompson aurait encore été infidèle et cette fois, il serait allé trop loin. Tristan Thompson habite à Cleveland où il joue pour l’équipe de basketball des Cavaliers. Il serait venu rejoindre Khloé à Los Angeles pour la Saint-Valentin et c’est durant ce week-end qu’il aurait sauté la clôture avec nulle autre que la meilleure amie de Kylie Jenne, Jordyn Woods.

En effet, la paire aurait été vue en train de s’embrasser samedi dernier dans une fête entre amis. De nombreux témoins auraient rapporté à TMZ que les deux protagonistes se seraient embrassés à maintes reprises durant la soirée.

Ce serait la goutte qui a fait déborder le vase pour Khloé Kardashian qui a décidé de laisser une fois pour toutes le père de son enfant âgée de 10 mois, True Thompson.

On se souvient que Tristan Thompson avait fait les manchettes quelques jours avant l’accouchement de Khloé, après qu’il eut été vu en train d’embrasser une mystérieuse jeune femme, en avril 2018.

En octobre 2017, Tristan s’était déjà fait prendre à embrasser d’autres femmes par des caméras de surveillance...