La maternelle nord-coréenne de Hanoï rêve d’accueillir Kim Jong Un

Vêtus de costumes traditionnels, les élèves de la seule maternelle nord-coréenne de Hanoï répètent chaque jour des chansons coréennes, avec l’espoir de pouvoir faire étalage de leur talent la semaine prochaine devant Kim Jong Un.

Le dirigeant nord-coréen doit en effet réaliser son premier voyage au Vietnam pour participer à un sommet avec le président américain Donald Trump les 27 et 28 février.

Ce sera leur seconde rencontre, et Washington espère bien faire avancer à cette occasion la cause du démantèlement des arsenaux nucléaire et balistique de Pyongyang.

La complexité des négociations qui s’annoncent ne semblait cependant pas préoccuper mardi les bambins de la Maternelle de l’Amitié entre le Vietnam et la République populaire et démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord.

Aucune inquiétude ne transparaissait en effet sur le visage des trois-cinq ans quand ils répétaient danses et chants dans la salle « Kim Il Sung », du nom du fondateur du régime nord-coréen et grand-père de l’actuel dirigeant, qui fut un des plus proches alliés de Hanoï pendant la Guerre du Vietnam.

Aux murs de la classe, des portraits de Kim Il Sung, de son fils et successeur Kim Jong Il ou encore du défunt leader vietnamien Ho Chi Minh.

Créée en 1978 à une époque où le Vietnam recevait toujours une aide nord-coréenne, cette maternelle fut presque intégralement financée sur les deniers nord-coréens, qu’il s’agisse des couvertures et matelas utilisés pendant la sieste, ou des bols et couverts.

Aujourd’hui certains des 450 élèves de la maternelle ont des cours consacrés à la culture nord-coréenne, qu’il s’agisse du kimchi ou des vêtements traditionnels. Et ils reçoivent parfois la visite de responsables nord-coréens ou de personnels de l’ambassade.

« Bien que nos amis nord-coréens traversent des difficultés, ils continuent de faire attention à cette maternelle », explique à l’AFP Hoang Thi Thanh, une ancienne responsable des études.

L’actuelle directrice, Ngo Thi Minh, rêve ouvertement de son côté d’une visite de marque la semaine prochaine.

« Nous espérons vraiment accueillir le leader nord-coréen Kim Jong Un au Vietnam et à la Maternelle de l’Amitié » dit-elle à l’AFP. « Nous avons fait part de notre souhait à l’ambassade. »

Pyongyang n’a toujours pas confirmé la tenue du sommet avec M. Trump. Toutes les informations pratiques sont venues de la Maison-Blanche, et les détails sur la visite du très secret dirigeant nord-coréen sont totalement inconnus.