La sacralisation du «libre choix»

Impossible de douter des bonnes intentions du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge à l’aube du déploiement universel de classes maternelles 4 ans à travers le Québec. En Ontario, elles sont populaires. Les enfants arrivent au primaire mieux préparés.

Or, comme on le sait, l’enfer est malheureusement pavé de bonnes intentions. Les « experts » sont eux-mêmes divisés entre les pro-maternelles 4 ans et les pro-CPE (Centre de la petite enfance). Contrairement à l’Ontario, le Québec possède en effet un large réseau de CPE.

Maintenant, posons la question qui tue. Même si les maternelles 4 ans étaient une bonne idée en soi, ne serait-il pas plus judicieux d’investir massivement dans nos écoles publiques trop nombreuses à ne plus avoir les ressources humaines et matérielles leur permettant d’offrir un enseignement de qualité ?

En Ontario, la mise en place des maternelles 4 ans a coûté plus d’un milliard et demi en fonds publics. Ici, la facture finale risque de frôler le milliard. En même temps, l’école publique crie famine face à un réseau privé lourdement subventionné de 60 à 70 %.

Rappelons qu’à l’opposé du Québec, l’Ontario, pour des raisons d’équité sociale, privilégie fortement son réseau d’écoles publiques. Résultat : son réseau public est de meilleure qualité que le nôtre et ses taux de diplomation, plus élevés. Ce qui était déjà le cas avant la création des maternelles 4 ans en 2010.

Injustice

Au Québec, le vrai ver dans la pomme est dans l’existence de deux systèmes scolaires parallèles, un public et l’autre privé subventionné.

À preuve, selon le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), notre système scolaire est devenu le plus inégalitaire au Canada. Dans un rapport cinglant paru en 2016, le CSE en a fait le dur constat.

Au Québec, l’école ne sert plus à combattre les inégalités sociales, elle les reproduit ! C’est un problème d’une extrême gravité. Sous prétexte d’offrir le « libre choix » aux parents, ce sont leurs niveaux de revenus qui, dans les faits, dictent où leurs enfants iront : au public gratuit ou au privé subventionné.

Drame

Le CSE s’inquiète de cette « ségrégation » socio-économique. Hormis pour les programmes particuliers, les élèves du public « ordinaire » écopent sur le plan académique. Ce faisant, leur mobilité sociale future est mise en danger. Bref, le « libre choix » s’opère au détriment du principe même d’égalité des chances.

L’injustice est flagrante, mais nos élites profitent tellement elles-mêmes du privé subventionné qu’elles refusent d’agir. On pourrait pourtant réduire les subventions au privé tout en investissant massivement au public et en imposant une plus grande mixité socio-économique à toutes les écoles.

La promesse des maternelles 4 ans repose sur la même sacralisation du « libre choix » des parents. CPE ou maternelle 4 ans, à eux de choisir. Pendant ce temps-là, notre système scolaire restera le plus inégalitaire au pays.

Pour la nation québécoise, c’est un drame dont on refuse obstinément de prendre la pleine mesure.