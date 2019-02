La vie reprend lentement son cours en Haïti

Le calme semble avoir repris ses droits en Haïti, après une dizaine de jours de révolte populaire et d’affrontements violents.

• À lire aussi: «La police a assassiné mon fils», soutient une mère haïtienne

• À lire aussi: Mesures d'urgence en Haïti pour calmer la contestation

«Ce sera un très lent retour à la normale», témoignait ce matin notre envoyé spécial là-bas, Félix Séguin. Les banques et les supermarchés sont rouverts, mais Haïti reste en effet un «baril de poudre» qui peut sauter à tout moment, les problèmes dénoncés par les contestataires – coût de la vie trop élevé au premier chef – étant toujours criants.

Le journaliste haïtien Carel Pedre fait sensiblement les mêmes observations. Selon lui, lundi a été «une très bonne journée», mais on sent que la colère continue de gronder et l’opposition veut continuer la mobilisation.

«La vie a repris, même si la tension existe encore, a-t-il fait remarquer en entrevue au Québec matin, à LCN. Les écoles ont ouvert leurs portes, mais les parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. Il y a beaucoup d’entreprises qui ont rouvert leurs portes, les banques sont ouvertes, le petit marché fonctionne. La vie reprend.»

Plusieurs manifestations ont été organisées depuis le 7 février dans les principales villes du pays pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse.

Ces contestations ont donné lieu à des affrontements souvent violents. Au moins sept personnes ont perdu la vie depuis le début de la mobilisation, et on rapporte d’importants dégâts matériels.