Lagerfeld: l’hommage des stylistes, mannequins et magnats de la mode

Voici les principales réactions à travers le monde à la mort du couturier Karl Lagerfeld.

Les mannequins

Inès de La Fressange: « Karl était extrêmement créatif et prolixe. Il n’a jamais voulu s’endormir sur ses lauriers. Il a inventé le marketing des griffes du luxe qui participent toutes aujourd’hui au rayonnement de la France ».

Carla Bruni: « Merci d’avoir apporté tant de beauté et de légèreté dans ce monde si lourd, tant de couleurs dans cette grisaille, tant d’esprit dans cette époque éteinte ».

Les stylistes

Donatella Versace: « Karl, ton génie a touché les vies de tellement de gens, en particulier celle de Gianni et la mienne. Nous n’oublierons jamais ton talent incroyable et ton inspiration infinie. Nous avons toujours appris de toi ».

Jean-Charles de Castelbajac: « Karl Lagerfeld a toujours privilégié le style à la mode, jamais la tendance. Il était un créateur visionnaire de style, et le style est immortel comme lui. Il sera pour toujours un exemple à suivre. 1.000 jeunes stylistes pourraient témoigner de l’aide de Karl ».

Marc Jacobs: « Je me réveille dans un monde sans Karl. Tellement triste. Et bizarre. Il a été une grande inspiration pour moi et indéniablement un talent unique et extraordinaire. »

Les acteurs de la mode

Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue: « Aujourd’hui le monde perd un géant. Karl était beaucoup plus que notre plus grand styliste et le plus prolifique - son génie créatif était stupéfiant. »

Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH: « Avec Karl Lagerfeld s’éteint un génie créatif qui a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi l’une des maisons italiennes les plus innovantes. Nous lui devons beaucoup ».

La maison de couture Fendi: « Karl Lagerfeld était un véritable visionnaire dans tout ce qu’il imaginait (...) Il a osé repousser les limites, un génie des temps modernes avec un sens de l’esthétique intrépide qui a influencé toute une génération de créateurs »

La maison Hermès: « Avec Karl Lagerfeld, la mode, la couture, Paris, perdent une figure emblématique de la création, de l’innovation et de l’élégance. Un maitre des savoir-faire, un curieux des époques. “

Les hommes politiques

Jean-Claude Juncker: Karl Lagerfeld était ‘un grand créateur et un vrai Européen, un Allemand qui a fait rayonner l’élégance française et européenne à travers le monde entier. Il symbolisait ce que l’Europe a de meilleur: l’ouverture, la créativité et l’audace. En tant que promeneur entre les nations, il ne connaissait aucune frontière. Il a rapproché, à travers ses oeuvres, les peuples et les cultures.