Lara Fabian au sommet des ventes

Grâce à «Papillon», son nouvel album en français sorti le 8 février, Lara Fabian s'est installée au sommet des ventes au Québec, faisant même mieux qu'Ariana Grande.

Pendant la première semaine, le plus récent opus de la coach de «La Voix», qui contient la pièce-titre et l'extrait «Je suis à toi», a trouvé le plus grand nombre de preneurs, toutes langues confondues, soit 1731, confirme la maison de disques Musicor.

«Thank U, Next», la plus récente proposition de la star américaine Ariana Grande sortie à pareille date, n'a pu faire mieux avec un total de 1716 exemplaires écoulés.

Au Canada, «Papillon» a fait l'objet de près de 300 000 écoutes sur les plateformes Apple Music et Spotify. Dans le monde, ce nombre grimpe à quelque 650 000 écoutes.

Le 14e effort studio de l'artiste à l'aube de la cinquantaine prendra maintenant vie lors d'un spectacle lancement le 28 février sur la scène de L'Olympia de Montréal.

Avant de renouer avec la chanson en français sur disque, Lara Fabian a proposé, en 2017, un album pop en anglais intitulé «Camouflage». En octobre 2018, elle a mis fin à sa tournée mondiale au Centre Vidéotron, à Québec. Depuis deux saisons, elle est assise sur l'un des gros fauteuils rouges de «La Voix», à TVA.