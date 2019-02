Le CH de retour à la maison

Le Canadien de Montréal retrouvera ses partisans mardi soir, lorsqu’il recevra les Blue Jackets de Columbus.

Claude Julien et ses hommes tenteront alors de renouer avec la victoire après un désastreux périple de trois matchs où ils n’ont récolté aucun point sur une possibilité de six et marqué un total de quatre buts.

Montréal l’avait emporté 4 à 1 face à ces même Jackets, le 18 janvier en Ohio.

Une victoire du Tricolore (31-21-7) lui permettrait de respirer un peu mieux, puisque le classement est en pleine évolution et qu'il n’est plus seul dans la course aux séries.

La bonne nouvelle pour le Canadien (69 points), c’est qu’il s’est accroché au premier rang parmi les équipes repêchées de l’Association de l’Est. Mais il n’est plus seul : les Penguins de Pittsburgh ont désormais le même nombre de points et les Hurricanes de la Caroline, qui ont remporté huit de leurs 10 derniers duels, ne sont plus qu’à un point de doubler le CH.

Il sera intéressant de voir quels changements Julien apportera à sa formation en vue de la confrontation prévue en soirée. Le pilote franco-ontarien a entre autres écorché les performances de Jonathan Drouin, qui a conclu le voyage avec aucun point et une fiche de -6.

Par ailleurs, les Jackets débarquent dans la métropole québécoise au lendemain d’une cuisante défaite face au Lightning de Tampa Bay.

La troupe du bouillant John Tortorella a été rossée 5 à 1 à domicile, lundi soir.

Columbus (33-22-3) demeure au troisième rang de la section Métropolitaine avec le même cumulatif de points que le Bleu-Blanc-Rouge et les Penguins, qui pourraient leur ravir s’ils l’emportent au New Jersey.