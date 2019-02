Le CH joue avec le feu

Je vous ai souvent dit que les séries de victoires sont souvent suivies de séries de défaites et vice-versa. Eh bien, ce que je craignais s’est produit. Après une belle séquence, le Canadien a subi une quatrième défaite d’affilée, dimanche, dans ma cour à Sunrise.

• À lire aussi: Antti Niemi s’enfonce

• À lire aussi: Carey Price grimpe au 4e rang

Le phénomène n’est pas nouveau. Une équipe gagne et graduellement, les joueurs deviennent un peu trop confiants, commettent quelques bévues ici et là, mais l’équipe gagne quand même et de mauvaises habitudes s’installent. Puis, l’inévitable se produit. L’équipe perd un match ou deux et les mauvais plis restent, puis l’équipe s’enlise.

Dans le cas du Canadien, la belle avance de neuf points qu’il avait sur le neuvième rang a fondu comme neige au soleil. Bon, c’est une mauvaise analogie, puisque vous êtes ensevelis sous la neige au Québec, mais vous voyez ce que je veux dire.

L’inverse est aussi vrai. Une équipe perd et perd, tente de s’en sortir, joue avec acharnement et discipline, mais continue de perdre. Puis oups ! Enfin, une victoire, puis une deuxième et ça continue parce que les bonnes habitudes sont en place.

Ça marche souvent comme ça et c’est pourquoi on dit qu’on ne peut pas mettre l’interrupteur à on juste en levant le petit doigt. C’est un ensemble de choses qui font qu’une équipe a du succès ou non.

L’alarme a sonné

On a bien vu que le Canadien n’a pas le talent du Lightning de Tampa Bay et donc ne peut se permettre de miser juste sur son talent.

Le Canadien a joué avec le feu dernièrement en jouant mollement, en commettant trop de revirements, en écopant de pénalités stupides et il s’est brûlé. Il est temps que ça change.

Le Canadien n’est pas dans une position comme le Lightning et il faut voir le dernier voyage comme un wake-up call.

Le mental, Bergevin et Price

La bonne nouvelle, c’est qu’une bonne partie des problèmes est reliée à des erreurs mentales, soit de mauvaises décisions sur la patinoire. Ça se corrige facilement, pourvu qu’il n’y ait pas trop de passagers dans l’équipe.

De plus, cette léthargie survient à un bon moment puisque Marc Bergevin a encore le temps de bouger. Je ne sais pas comment il voyait son équipe, mais aujourd’hui, il doit se dire qu’il a besoin de renfort et j’aimerais qu’il réalise une transaction importante.

La meilleure nouvelle, c’est le jeu de Carey Price. Le Canadien est redevenu son équipe. Il affiche la constance, l’attitude et le leadership qu’on attend de sa part. Il donne une chance de gagner au Canadien à tous les matchs, même en relève d’Antti Niemi.

J’ai l’impression qu’on va le voir souvent. Niemi a eu quelques bons matchs, mais en général, je ne trouve pas qu’il fait le travail cette saison. C’est dommage que Price n’ait pu profiter d’une réelle journée de congé, dimanche.

En mode séries

Comme les Bruins de Boston se sont envolés, le Canadien se retrouve présentement dans une lutte à trois pour les deux places des équipes repêchées avec les Penguins de Pittsburgh et les Hurricanes de la Caroline, qui ont le vent dans les voiles.

On peut se douter que Jim Rutherford va bouger à Pittsburgh et les 21 derniers matchs ne seront pas une balade dans le parc. La troupe de Claude Julien doit donc revenir à la recette qui lui a donné du succès, celle de l’acharnement et de la discipline.

Tout était beau il y a une dizaine de jours, mais le Canadien ne peut plus jouer avec le feu et doit déjà se mettre en mode séries.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

ENTREFILETS

Le talent de Barkov

Quel talent fou il a, ce Alexsander Barkov, et il a le numéro du Canadien ! Le deuxième but qu’il a marqué en échappée contre Carey Price était de toute beauté. Passer la rondelle entre ses jambes en patinant à toute vitesse avec un défenseur (Victor Mete) dans le dos et réussir un tir comme il l’a fait est incroyable. Price l’avait pourtant bien suivi. C’est le genre de jeu que tu vois dans des concours d’habiletés, pas dans une montée à l’emporte-pièce dans un match égal 3 à 3. Le plus impressionnant, c’est que Barkov n’a pas fait cette feinte pour la galerie. Il a réagi au positionnement de Price et s’est dit que c’était sa meilleure chance de marquer. Il faut avoir drôlement confiance en ses moyens pour exécuter un jeune comme celui-là.

Un duo Talbot-Hart

Les Flyers de Philadelphie ont fait une bonne acquisition avec le gardien Cam Talbot. Il sera un bon auxiliaire pour Carter Hart. Les Flyers ont appris leur leçon et ils ne veulent pas gâcher le talent d’un autre jeune gardien. Hart impressionne et il a tout un avenir devant lui. De plus, Talbot et lui se connaissent bien. Le contrat de Talbot, tout comme celui de Brian Elliott, arrive à échéance le 1er juillet et on ne sait pas ce qui va se passer, mais je ne serais pas surpris que Talbot reste à Philadelphie. Une chose est certaine, les Flyers n’utiliseront pas huit gardiens la saison prochaine.

Les drôles de Hurricanes

Il n’y a pas de doute que les Hurricanes de la Caroline sont une équipe à surveiller. On se demande s’ils poursuivront sur leur belle lancée. On se demande aussi quelle sera leur prochaine célébration d’après-match ? Après le baseball et le limbo sur glace, ce sera quoi ? Je n’ai rien contre avoir un peu de plaisir, mais ça revient un peu à narguer l’adversaire et ça, c’est souvent une mauvaise idée. Je suis plutôt conservateur pour ce genre de chose.