Le métier d'influenceur avec Karine St-Michel

Écoutez On parle d’argent. Pour cet épisode, nous parlons du métier d’influenceur avec Karine St-Michel, mannequin et influenceuse.

Depuis quelques années, une nouvelle profession s’est insérée dans notre société du spectacle.

Le culte de l’image a atteint de nouveaux cieux, trouvant ses nouvelles étoiles, les influenceurs.

Les compagnies, pour le progrès des chiffres d’affaires, misent sur l’influence des créateurs et créatrices de contenu qui peuplent les réseaux sociaux.

74% des gens feraient confiance aux médias sociaux pour orienter leurs décisions d'achat.

L’industrie du marketing d’influence vaudra 10 milliards de dollars en 2020.

En fin de compte, le monde des affaires a fini par donner vie à la publicité. Même si l'organisme des Normes canadiennes de la publicité veut plus réglementer cela, en demandant notamment aux influenceurs de signaler leur contenu sponsorisé.

Elle nous suit, la pub, jusque dans nos profils Instagram, sous la forme de gars et de filles qui, sous une perfection de lumières et de maquillage, d’angle de vue et de retouches, nous proposent des produits de marque.

Et si on parlait des influenceurs, sans filtre ni maquillage ?

