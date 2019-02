Le propriétaire des Hurricanes vole au secours de l’AAF

L’homme d’affaires Tom Dundon, qui est le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, deviendra le président de l’Alliance of American Football (AAF) après y avoir investi 250 millions de dollars pour régler ses problèmes financiers.

Selon le site The Athletic, le nouveau circuit de football nécessitait l’injection de nouveaux fonds, car il éprouvait déjà des ennuis au terme de la première semaine de son calendrier régulier. En fait, la ligue se retrouvait à ce point dans le pétrin que le paiement des salaires dus n’était pas assuré à l’aube de la deuxième semaine.

Or, Dundon s’est avéré pour l’instant le sauveur de l’organisation, lui qui a payé 420 millions de dollars pour les Hurricanes en janvier 2018.

«Pour Tom, il s’agit d’une occasion incroyable d’étendre ses investissements dans le monde du sport, a déclaré dans un communiqué le président de l’équipe de la Ligue nationale de hockey, Don Waddell. L’AAF a connu un départ excitant et est construite sur des concepts uniques et innovateurs. [...] Tom demeurera à la direction des Hurricanes et reste entièrement engagé pour diriger cette concession sur la voie du succès à Raleigh.»

L’AAF comprend huit formations de 52 joueurs devant disputer un calendrier de 10 semaines. La plupart des rencontres tenues lors de la première semaine ont attiré plus de 15 000 spectateurs.