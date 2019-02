Les études sur la qualité de l'air seront mises à jour dans l'est de Montréal

MONTRÉAL – La Direction régionale de la santé publique de Montréal s’est engagée à mettre à jour les études sur la qualité de l’air, devenue une véritable source de préoccupations dans l’est de la métropole, a appris TVA Nouvelles.

Plus tôt dans la journée, des élus de l’opposition officielle à l’hôtel de ville et des groupes de pression citoyenne avaient dénoncé la vétusté de certaines études datant d’une quinzaine d’années. Ils avaient demandé à la Direction régionale de la santé publique d’y intégrer les effets des émanations produites par les industries.

En entrevue, le docteur David Kaiser a pris cet engagement de mettre à jour les études, et ce, dès cette année.

«Les polluants dans l’air peuvent causer des maladies et on sait que ça contribue à différentes maladies, dont les maladies respiratoires, l’asthme, mais aussi les maladies du cœur, a-t-il dit. Est-ce qu’on a à s’inquiéter? On doit être préoccupés comme Direction de la santé publique de tout problème environnemental qui génère des maladies à la population. La situation s’améliore. On est content, mais on voit toujours des impacts et c’est pour ça qu’on juge que c’est vraiment pertinent de mettre à jour les données, de mieux comprendre pour mieux intervenir.»