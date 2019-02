Montréal fait face à des conditions hivernales «très difficiles»

MONTRÉAL – La mairesse de Montréal Valérie Plante a estimé mardi que la Ville faisait face à des conditions hivernales «très difficiles» cette année en raison des nombreuses fluctuations de températures.

«Je dois être très honnête et dire à la population que nous faisons affaire avec des conditions hivernales très difficiles et ce n’est pas en train de changer, en fait cela pourrait s’empirer, a-t-elle commenté en anglais mardi lors d’un point de presse. Je ne veux pas être pessimiste et dire que nous n’allons pas prendre nos responsabilités, absolument pas, mais je dis juste que nous aurons à penser ensemble ce que l’hiver signifie pour nous.»

La mairesse a assuré que la Ville souhaitait toujours améliorer ses pratiques et n’allait pas attendre la fin de l’hiver pour le faire.

Mme Plante a ajouté qu’il y avait entre autres bien plus de nids-de-poule cette année en raison des épisodes fréquents de gel et de dégel, qui pourraient s’accentuer dans les années à venir avec les changements climatiques.

«Quand on doit enlever la neige, souvent c’est la même équipe qui enlève la glace des trottoirs. Je suppose que nous devrons peut-être augmenter le budget, ce serait une option d’avoir plus de personnes pendant l’hiver pour travailler sur ces problématiques spécifiques», a-t-elle aussi indiqué.