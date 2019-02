Paradis dans le jus

Vers 6 heures du matin, nous serons dans l’ambiance séraphique d’une publicité tournée à coups de millions.

S’ingérant depuis la fenêtre de la salle à manger, le soleil plombera tout son feu sur le comptoir et directement dans ce long verre scintillant et mince. J’y déposerai d’abord cinq ou six beaux glaçons qui danseront, se taillant une place avant le plaisir exquis et souvent oublié d’admirer doucement la chute d’une couleur unique, si riche, lumineuse et attrayante qu’offre le jus d’orange.

La coulée sera abondante, mais calme, stylée, au ralenti. Tout s’immobilisera sous les minibulles éclatant autour du verre. On laisse reposer. Kloé demande la porte et l’odeur du bon café fera vite son territoire dès que la bonne vieille machine fera passer l’eau dans la mouture, mais ça, c’est une autre histoire. Là, j’attends le grand froid. Chaque seconde de patience ajoutée multiplie la jouissance.

LA RAISON

Le frimas apparaît sur le verre, la solution est prête, sertie des taches de pulpe qui flottent. Lever le verre devant sa bouche, sous son nez, est un art poussant à son apogée la prérécompense de sentir et goûter en même temps. Je me lance. La froideur à elle seule propulse un frisson à la grandeur du corps alors que le goût jubilatoire s’empare de la bouche, de la gorge. Une belle grande gorgée presque abusive qui oblige la langue à revenir sur les lèvres afin de récolter ce que l’empressement a oublié. Où je m’en vais avec ça ? Je suis au CHUM où j’ai été opéré à l’abdomen, la semaine dernière. Tout s’est bien déroulé sauf qu’après l’intervention, il y a mes intestins qui ont oublié de dégeler. Depuis deux jours, je n’ai le droit ni de manger ni de boire. Je suis en train de capoter. Prendriez-vous un bon jus d’orange à ma santé, s’il vous plaît ?

PAQUET

On pensera vodka dans l’autre semaine.

Intéressant, le dossier SNC-Ça-va-loin.

De ce temps-là, je suis plus souvent au stéthoscope qu’au téléphone.

Vol de vis et de boulons chez Réno-Dépôt. L’enquête a été confiée au lieutenant Rivet.

Qui aurait dit que dans deux semaines nous allons tous atterrir sur mars ? Je parle du mois, bien sûr.

À DEMAIN

Question à Isabelle Huot : Quel est le meilleur jus d’orange ?