Pierre Marchand réplique à Marie-Josée Raymond: «Il y a plein de trous dans son histoire»

Pierre Marchand a répliqué à Marie-Josée Raymond, qui l’a accusé lundi de s’être approprié indûment la paternité de la chaîne MusiquePlus.

«Je ne pense pas que j’ai besoin de défendre le fait que Moses Znaimer et moi avons monté cette chaîne-là», a-t-il dit aujourd'hui à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord, sur QUB radio.

Au micro de Sophie Durocher, M. Marchand a nié avoir été embauché par Mme Raymond. «C’est n’importe quoi», a-t-il lancé, soutenant que c’est Moses Znaimer qui lui a présenté Marie-Josée Raymond, et non le contraire.

VOYEZ l'entrevue complète de Pierre Marchand à On n'est pas obligé d'être d'accord:

Lundi, à l’émission Dutrizac de 6 à 9, Mme Raymond a reproché à M. Marchand de s’être approprié la paternité de MusiquePlus . Elle a dit trouver «ça un peu minable», qu’il ne reconnaisse pas «que ce n’est pas lui qui a eu l’idée».

«C’est parce que son histoire est comme un fromage gruyère, il y a plein de trous, a rétorqué M. Marchand aujourd'hui. C’est dommage, ce que je dis, pour elle. Elle a toujours été une amie, mais on dirait qu’elle est très vexée.»

Selon lui, en 1988, lorsque la chaîne a commencé à diffuser 24 h sur 24, Mme Raymond «n’était plus dans le portrait, elle avait disparu du portrait complètement».

«MusiquePlus est mort. MusiquePlus a eu de belles années. Malheureusement, Marie-Josée n’était pas là pendant toutes ces années-là.»

Son 15 minutes de gloire

M. Marchand a assuré qu’il n’avait pas envie de répliquer à la sortie en règle de Marie-Josée Raymond. «Je trouvais que ça ne valait pas la peine. Je lui ai parlé samedi, elle m’a appelé. Elle voulait que j’émette un communiqué pour parler de son rôle», a-t-il raconté.

Il s’est par ailleurs dit étonné des propos de la productrice et cofondatrice du projet Éléphant. «Est-ce qu’elle a besoin de 15 minutes de gloire à 75 ans? s’est-il interrogé. C’est quoi, la fixation? Elle me reproche de ne pas avoir parlé d’elle chaque fois que je parlais de MusiquePlus. Je m’en excuse.»

Rappelons que la semaine dernière, Groupe V Média a fait savoir que la vocation de MusiquePlus changerait complètement à l'été 2019 et serait dorénavant consacrée à la diffusion de séries et de films dédiés aux femmes.